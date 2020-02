Risiko: maintenant c’est Piazza Affari, Deutsche Borse se présente

Piazza Affari se termine par le risque de bourses internationales. Après les avances, renvoyées à l’expéditeur de Hong Kong, et l’intérêt d’Euronext, selon des sources de marché également Deutsche Boerse, se manifeste à Borsa Italiana, l’opérateur boursier italien, contrôlé par le PLC du London Stock Exchange Group.

L’intérêt de Deutsche Boerse et Euronext pour Borsa Italiana, il arrive alors que le London Stock Exchange Group travaille à finaliser l’acquisition de 27 milliards de dollars de la plateforme de trading et fournisseur de Refinitiv, une grande base de données détenue par Blackstone et Thomson ..

Quel que soit le prétendant, il ne sera cependant pas facile de détecter Bourse italienne. Suite aux avancées de Hong Kong, et avec elles la crainte de se retrouver sous contrôle chinois, le gouvernement a en effet rendu effective la disposition sur le pouvoir d’or des infrastructures financières du pays.

En fait, il existe une obligation de notification au gouvernement en cas d’acquisition par une entité non-UE d’intérêts dans des sociétés importantes telles que les infrastructures financières. Le gouvernement considère Borsa Italia comme un actif stratégique car il contrôle Mts, la plateforme sur laquelle les obligations d’État italiennes sont négociées. En cas de menace grave pour les intérêts stratégiques de l’Italie, le gouvernement peut s’opposer au veto.

Mais combien vaut Borsa Italiana?

Les analystes de Mediobanca estime la Piazza Affari à environ 3,5 milliards d’euros, deux fois ce que LSE a payé en 2007 pour reprendre Borsa (1,6 milliard). Pour cette raison, expliquent certains experts, l’intérêt franco-allemand pourrait déclencher une véritable course au son des relances des activités italiennes.