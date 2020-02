Risiko poursuit sa gestion d’actifs: Franklin Templeton acquiert Legg Mason

Après la torsion d’Intesa-Ubi, le risque dans le monde financier continue à l’étranger: Franklin Templeton, en fait, a annoncé un accord pour l’acquisition de la société rivale Legg Mason, un accord qui créera un colosse de 1 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion. À ce jour, Legg Mason gère 803,5 milliards, Franklin 698 milliards; la valeur combinée fera de Franklin Templeton l’un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde. Les deux sociétés, spécialisées dans les fonds gérés activement (dans lesquels le choix des titres à inclure dans le portefeuille est décidé personnellement) ont subi la pression de la concurrence croissante de produits à des coûts plus compétitifs. Cela a incité des sujets de ce type à rechercher une meilleure rentabilité.

“Nos forces complémentaires amélioreront notre positionnement stratégique et notre potentiel de croissance à long terme, tout en maintenant notre objectif de créer une organisation plus équilibrée et diversifiée et positionnée de manière compétitive”, a déclaré le président exécutif de Franklin. Templeton Greg Johnson.

Les détails de l’offre

L’opération implique l’achat des actions Legg Mason, par Franklin Templeton, à 50 $ par action: la valeur de cette opération entièrement en espèces est de 4,5 milliards de dollars. Avec cette acquisition, Franklin Templeton laissera l’autonomie des filiales de Legg Mason intacte, “garantissant que leurs philosophies, processus et marques d’investissement restent inchangés.” Les actions Legg Mason ont réagi avec une hausse de 23,62%, tandis que l’action Franklin Templeton gagne 6,28%, réduisant partiellement le bond marqué à l’ouverture, supérieur à 12%.

“Il s’agit d’une acquisition importante pour notre organisation qui ouvre des opportunités de valeur et de croissance substantielles tirées par une plus grande économie d’échelle, de diversité et d’équilibre entre les stratégies d’investissement, les canaux de distribution et les zones géographiques”, a ajouté Johnson.