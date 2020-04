Risques liés au travail à distance pour les petites entreprises [Infographic]

Dans le sillage de COVID-19, les cybercriminels ont rapidement exploité l’augmentation soudaine du nombre de travailleurs à distance. Au hasard, la cybersécurité de fortune ou inexistante a laissé de nombreuses entreprises sans protection. Cependant, les petites entreprises sont particulièrement mal préparées à ce changement brusque. La cybersécurité est souvent peu prioritaire pour les petites et moyennes entreprises qui doivent se concentrer sur le maintien d’un flux de trésorerie positif et simplement garder leurs portes ouvertes. Ces entreprises sont encore plus vulnérables que leurs homologues plus grandes entreprises car elles n’ont pas les ressources financières pour payer les rançons élevées requises par les cybercriminels ou pour se remettre des failles de sécurité. Pour beaucoup, une cyberattaque est une proposition unique.

Les e-mails de phishing et les sites Web et applications de phishing COVID-19 sur le thème des logiciels malveillants conçus pour voler des informations sont en augmentation. Un ransomware a également été détecté. En tant que cybercriminels, le principal risque pour les travailleurs à distance est celui des données personnelles et de la compromission d’identité. Alors que les grandes entreprises peuvent imposer une division entre les appareils informatiques «professionnels» et «personnels», les petites organisations sont plus susceptibles de privilégier le BYOD (Bring Your Own Device).

La protection des comptes personnels et de l’identité n’a pas besoin d’être un coût énorme. Une cybersécurité solide consiste à protéger les ordinateurs personnels que les employés utilisent, tels que les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les smartphones. Un VPN (réseau privé virtuel) est un moyen simple de créer un environnement de travail sécurisé. Un VPN crée un tunnel de données sécurisé à partir d’un appareil d’utilisateur final vers un réseau d’entreprise. Chaque employé doit se connecter à Internet via un VPN. En savoir plus sur les risques du travail à domicile, ainsi que sur la façon de protéger votre entreprise, dans l’infographie ci-dessous.

Pendant la période incertaine de la pandémie de coronavirus, les petites entreprises qui ont besoin d’aide pour gérer leur cybersécurité sont en mesure de profiter d’une licence BullGuard Small Office Security gratuite de trois mois minimum offerte par BullGuard. Il n’y a aucune obligation financière et aucune information de carte de crédit n’est requise. Le logiciel prend en charge jusqu’à 50 appareils Windows, Mac et Android. Les propriétaires d’entreprise peuvent télécharger la version d’essai gratuite ici.

Source d’infographie: BullGuard

