River Island suit les pas de H&M avec un engagement de transparence

River Island suit les étapes de H&M, Asos, New Look et Next

// River Island s’engage à être plus transparent

// Il publiera les noms et emplacements des usines de niveau 1 qui fabriquent ses vêtements d’ici fin mars

River Island s’est engagé à être plus transparent en publiant les noms et les emplacements des usines de niveau 1 qui fabriquent ses vêtements d’ici la fin mars.

Le détaillant de mode vise à renforcer la transparence de sa chaîne d’approvisionnement en signant l’engagement de transparence de Human Rights Watch.

Il suit les étapes de H&M, Asos, New Look et Next.

LIRE LA SUITE: Les bénéfices de River Island plongent de 56% après l’investissement

La liste de River Island sera publiée en ligne et mise à jour tous les six mois pour s’assurer qu’elle reste exacte.

“Il s’agit d’une étape importante pour une plus grande transparence dans l’industrie de la mode, afin d’assurer des conditions de travail équitables et sûres dans les usines du monde entier”, a déclaré River Island.

«Il permet également à la collaboration de l’industrie de prévenir de graves problèmes mondiaux tels que l’esclavage moderne.»

Pendant ce temps, Human Rights Watch a appelé d’autres détaillants à rejoindre cet engagement, notamment Decathlon, Sports Direct, Mango, Foot Locker et Urban Outfitters, qui n’ont pas encore divulgué publiquement des informations sur la chaîne d’approvisionnement.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette