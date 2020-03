RLA et NLA mettent en garde contre le marché britannique des achats en location

Le budget n’a pas soulagé le marché de l’achat, et les organismes de l’industrie préviennent que la stratégie du gouvernement se retournera.

La Residential Landlords Association (RLA) et la National Landlords Association (NLA) pensent que le dernier budget a échoué aux locataires. Ils affirment que les récentes restrictions fiscales en matière de location-vente ont conduit à une crise de l’offre de logements locatifs, avec pour conséquence une augmentation des loyers.

La RLA et la NLA, qui fusionneront bientôt pour devenir la NRLA, ont émis l’avertissement après la déclaration de budget de la semaine dernière. Ils avaient séparément exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour stimuler le secteur locatif privé, mais aucun de leurs conseils n’a apparemment été suivi.

Les ministres doivent se réveiller

Dans un communiqué, ils ont déclaré: «Le gouvernement sape ses propres efforts pour stimuler l’accession à la propriété par ses attaques contre le secteur locatif privé. En étouffant l’offre et en rendant la location plus chère, ce sont les locataires qui sont les plus touchés.

«Les ministres doivent prendre conscience de la réalité des dommages que leurs mesures fiscales causent au secteur locatif privé et aider les propriétaires à fournir les nouveaux logements pour le loyer privé dont nous avons désespérément besoin.»

Le gouvernement a mis en œuvre un certain nombre de mesures pour stimuler l’accession à la propriété ces derniers temps. Cela comprenait une réduction importante des droits de timbre pour aider les premiers acheteurs, qui est entrée en vigueur en 2017.

De plus, le programme Help to Buy a aidé des milliers de personnes à accéder à l’échelle du logement. Bien qu’il cible principalement les primo-accédants, certains non-primo-accédants en ont également profité.

La dernière promesse était une remise de 30% sur les nouveaux logements pour les travailleurs clés locaux. Cependant, le chancelier Rishi Sunak n’a pas mentionné cela dans son discours sur le budget.

Soutien de l’industrie

La RLA et la NLA ne sont pas seules dans leurs vues. Le Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), Hamptons International, Zoopla et ARLA Propertymark ont ​​tous fait des commentaires similaires.

Selon la dernière enquête résidentielle RICS, les loyers devraient augmenter à travers le Royaume-Uni. Alors que la demande des locataires continue de croître, le nombre de logements locatifs disponibles s’épuise. Si la tendance se poursuit, les loyers pourraient augmenter jusqu’à 3% par an d’ici 2025.

À partir d’avril 2021, les investisseurs étrangers dans les propriétés britanniques devront payer une surtaxe de 2%. Certains soutiennent que ce financement supplémentaire devrait être utilisé pour réduire le fardeau des droits de timbre des propriétaires. Bien que l’accession à la propriété soit l’objectif ultime du gouvernement, les loyers élevés ne font que rendre plus difficile pour les locataires de conserver un acompte.

Image positive pour la plupart des propriétaires

Les propriétaires de logements locatifs au Royaume-Uni restent largement imperturbables face aux récents changements du marché. Malgré le Brexit, le marché locatif s’est révélé extrêmement robuste. Les marchés du logement loin de Londres en particulier ont bien performé. Le nord-ouest, les Midlands et le Yorkshire continuent d’attirer des niveaux croissants d’investissement, d’entreprises et de résidents.

La relation entre les propriétaires et les locataires est un aspect clé du marché. Un récent rapport de Goodlord a révélé que les périodes de vide – lorsqu’une maison de location est vide – diminuent. Cela pourrait être le résultat de la demande croissante associée à une baisse de la disponibilité. Cependant, les propriétaires sont également plus désireux que jamais d’offrir une sécurité aux locataires, pour les encourager à rester plus longtemps.

De plus, le secteur se professionnalise, avec plus de propriétés appartenant à moins de propriétaires. Au fur et à mesure que les modifications fiscales telles que l’article 24 entrent en vigueur, davantage de propriétaires opèrent également par le biais de sociétés anonymes. À son tour, cela pourrait réduire le nombre déjà faible de «propriétaires voyous», ouvrant la voie à ceux qui le prennent au sérieux en tant que profession.

Enfin, l’industrie des locations de vacances à court terme et meublées se développe. Les implications fiscales de ces propriétés par rapport à un loyer traditionnel sont très différentes, ce qui est positif pour de nombreux propriétaires. Les staycations deviennent de plus en plus populaires, et à mesure que la demande augmente, cela peut également fournir une alternative lucrative aux investisseurs.