Robertson & Nash – soutenir les PME

Les grandes entreprises peuvent être en mesure de réduire leurs effectifs pour compenser les pertes de bénéfices dues au blocage de COVID-19, mais de nombreuses PME ont peu de marge de manœuvre (financière). Heureusement, le gouvernement semble avoir une assistance spécialement conçue pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises.

«En l’absence de soutien supplémentaire de la part du gouvernement, des PME viables pourraient sinon être contraintes de fermer définitivement… nous ne voulons pas que cela se produise», a déclaré le ministre des Petites Entreprises, Stuart Nash. “En plus des mesures fiscales, qui devraient fournir un allégement de trésorerie, nous allons fournir des services de soutien sur mesure pour aider les entreprises à traverser la tempête, sans frais pour l’entreprise.”

Alors que les subventions salariales déjà en place visent à garantir que les entreprises sont en mesure de conserver leur personnel, les PME peuvent s’attendre à plus d’aide pour les coûts fixes non salariaux tels que les intérêts, le loyer et l’assurance.

«En utilisant des services établis, notamment le réseau régional de partenaires commerciaux et les lignes d’assistance, nous pouvons obtenir des conseils spécialisés et personnalisés là où ils sont nécessaires, rapidement», ajoute M. Nash. «Cela peut aller des conseils en ressources humaines à la planification de la continuité des opérations en passant par la gestion financière – car chacune de ces petites entreprises aura des besoins différents.»

Les commentaires de M. Nash font suite à l’annonce par le ministre des Finances, Grant Robertson, de nouvelles mesures plus larges visant à réduire le nombre d’entreprises forcées de fermer et les travailleurs qui perdent leur emploi.

“Nous avons besoin que nos entreprises restent solvables pour aider à la reprise économique à la sortie de cette crise sanitaire”, a déclaré M. Robertson. «Nous avons approuvé un programme de report des pertes fiscales qui permettra à un grand nombre d’entreprises d’accéder à leurs paiements d’impôts antérieurs sous forme de remboursements en espèces. Essentiellement, cela signifie qu’une perte prévue pour l’exercice en cours peut être compensée par l’impôt payé sur un bénéfice de l’année dernière. »

Les règles de continuité des pertes fiscales changeront également, ce qui, selon le ministre, permettra aux entreprises de lever plus facilement de nouveaux capitaux sans perdre le bénéfice de leurs pertes fiscales existantes.

Les nouvelles mesures comprennent:

Système de report de pertes fiscales de 3,1 milliards de dollars (coût estimé au cours des deux prochaines années)

60 millions de dollars d’économies annuelles estimées pour les entreprises chaque année grâce aux modifications apportées aux règles de continuité des pertes fiscales

25 millions de dollars au cours des 12 prochains mois pour de nouveaux services de conseil aux entreprises

Une plus grande flexibilité pour que les entreprises concernées puissent s’acquitter de leurs obligations fiscales

Mesures de soutien aux locataires commerciaux et aux propriétaires

Pour plus de détails sur la façon d’accéder à l’aide aux entreprises, visitez covid19.govt.nz ou en contactant l’EMA (Association des Employeurs et Fabricants) via ema.co.nz.