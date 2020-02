Robo-conseiller, croissance du boom. En 2020, les actifs gérés à 1400 milliards

Investissements via des plateformes en ligne, appelées Robo-conseiller, grâce aux coûts plus abordables par rapport aux alternatives traditionnelles, ils sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années. Un thème, celui des coûts, de plus en plus d’actualité grâce aux interventions des instances de régulation (notamment la MiFID 2) visant à rendre clair et transparent un marché qui, même dans un passé récent, n’a pas toujours brillé dans ce sens . A tel point qu’à la fin de l’année, selon les données collectées par LearnBonds.com, l’industrie devrait atteindre une richesse sous gestion de 1400 milliards de dollars (+ 47% sur une base annuelle). Une croissance destinée à s’accélérer dans les prochaines années jusqu’à atteindre un capital de 2500 milliards d’ici 2023.

Premiers pas fin 2008

Les premières étapes du marché du robot-conseil ont été faites à partir de crise financière de 2008 lorsque les petits investisseurs, à un moment où je tles axes d’intérêt étaient à des niveaux historiquement bas, ils ont traqué les gérants avec des commissions moins élevées.

Startups américaines Amélioration et richesse ils ont été parmi les premiers à combler cette lacune il y a dix ans en offrant des services de planification financière basés sur des algorithmes avec peu ou pas de supervision humaine.

Un robot-conseiller typique recueille des informations financières auprès des clients via une enquête en ligne et utilise les données pour offrir des conseils et investir automatiquement. la commissions ils se déplacent autour de 0,25% par an et nécessitent de petits dépôts initiaux, à partir d’aussi peu que 10 $.

Une histoire complètement différente de celle des conseillers financiers traditionnels, qui facturent aux investisseurs environ 3% par an, assurent un pourcentage supplémentaire d’investissements rentables et exigent un dépôt de centaines de dollars.

Le nombre d’utilisateurs triplera d’ici 2023

Si les critiques disent que le manque de support client personnalisé et le limitations sur les produits d’investissement plus complexes sont un signe de faiblesse pour les robo-conseillers, les investisseurs avertis en technologie sont de plus en plus attirés par ce marché. En 2017, il y avait 13,1 millions d’utilisateurs avec des économies gérées par des robots-conseillers. Ce nombre a augmenté de cinq fois pour atteindre 70,5 millions cette année, soit une croissance de 54% en glissement annuel.

Les statistiques indiquent que le nombre d’investisseurs utilisant les services de planification financière de robo-advisor atteindra 147 millions d’ici 2023, onze fois plus qu’en 2017.

Les États-Unis contrôlent 75% du marché

L’analyse géographique de l’industrie des robo-conseillers montre que les États-Unis ont été le premier pays à présenter des conseillers financiers automatisés et représentent le principal secteur de conseil en robots dans le monde. Parmi les principaux acteurs du secteur se distinguent Betterment, Wealthfront, Personal Capital, Nutmeg, FutureAdvisor et The Vanguard Group. L’ensemble du secteur américain du robot-conseil devrait atteindre 1 000 milliards de dollars cette année.

Avec 700 milliards de dollars de moins que le marché américain estimé pour cette année, la Chine se classe au deuxième rang des marchés les plus actifs du secteur. Le Royaume-Uni (24 milliards de dollars), l’Allemagne (13 milliards de dollars) et le Canada (8 milliards de dollars cette année) emboîtent le pas.

En Europe, le phénomène voit l’italien Moneyfarm, avec Nutmeg au Royaume-Uni et Scalable Capital en Allemagne, ouvrir la voie à un mouvement en croissance rapide. Tel que rapporté par Moneyfarm ces derniers jours leurs actifs sous gestion ont dépassé le milliard d’euros d’actifs sous gestion totaux au 31.01.2020.

Quant à la clientèle, en particulier, en analysant l’âge moyen (42 ans globalement; 45 Italie; 40 Royaume-Uni; 42 Allemagne) il ressort que pour Moneyfarm le groupe qui croît le plus est celui qui se situe entre 40 et 50 ans , des personnes qui ont déjà une expérience préalable dans le monde de l’investissement et qui recherchent une alternative plus efficace à la distribution traditionnelle.