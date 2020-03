ROInvesting s’est associé à A.C. Milan

De plus en plus, les plateformes d’investissement qui nous offrent la possibilité d’investir dans les crypto-monnaies, font le saut du monde virtuel vers le monde réel. Et, en raison de son succès, il est normal de voir des partenariats entre des courtiers et des équipes sportives ou des entreprises prestigieuses. Par conséquent, aujourd’hui, nous pouvons signaler que le courtier ROInvesting était associé à A.C. Milan.

Qu’est-ce que ROInvesting?

ROInvesting est une plateforme d’investissement européenne, que nous avons déjà examinée ici sur CryptoTrend à d’autres occasions. Il est situé à Chypre et fonctionne sous tous les paramètres réglementaires de l’île, avec les licences nécessaires pour fonctionner. Les documents prouvant sa légalité sont disponibles sur le site Internet de la société.

Ainsi, ROInvesting est un excellent courtier qui fournit une plate-forme fiable et sécurisée pour le trading sur le Forex, les actions, les indices et, bien sûr, les crypto-monnaies. La plateforme d’investissement est une marque commerciale de Royal Forex Ltd, qui est enregistrée et réglementée par la Commission des valeurs mobilières de Chypre (CYSEC) sous le numéro de licence n ° 269/15.

Cette plateforme a été fondée en 2017, étant l’un des plus récents courtiers du monde de la cryptographie. Ce qui ne l’a pas empêché de marcher dur, offrant plusieurs des meilleures fonctionnalités que toute plateforme d’investissement peut offrir à ses utilisateurs.

Y compris un dépôt minimum de seulement 215 $, un effet de levier allant jusqu’à 1: 500, un centre de formation pour les commerçants novices, avec tous les éléments dont ils ont besoin pour investir avec succès. Ceci, sans oublier l’utilisation de MetaTrader 4, la plateforme la plus populaire en Europe, comme base de son interface d’investissement. Garantir la qualité et la polyvalence à la fois dans la version web et dans l’application smartphone.

ROInvesting en partenariat avec Milan

Grâce à cela, nous ne sommes pas surpris par la nouvelle selon laquelle ROInvesting s’est associé à A.C. Milan, après la signature d’une association stratégique avec ce qui est l’un des plus grands clubs de football d’Europe. Offrant ainsi une attraction transversale importante pour le public complémentaire des commerçants et des fans de football.

ROinvesting a signé cet accord après avoir pris le temps de rechercher un partenaire adapté. Eh bien, la société recherchait un partenaire qui pourrait partager la vision à long terme du courtier et qui fournirait la base d’une collaboration parfaite qui stimulerait la croissance des deux côtés.

Et c’est cela, l’association avec l’une des équipes de football les plus célèbres d’Italie et du monde, est un gage de sécurité et d’optimisme pour les utilisateurs de la plateforme d’investissement.

Alors que le partenariat entre ROInvesting et A.C. se développe Les fans de football de Milan pourront voir un large éventail de campagnes conjointes qui offriront de nouvelles initiatives passionnantes pour les fans et les commerçants.

De cette façon, ROInvesting donnera à ses utilisateurs et fans de Milan l’opportunité de se rapprocher du cœur de ce grand club.

Le directeur de ROInvesting a déclaré qu’il était très heureux de signer avec l’une des équipes de football les plus performantes d’Europe, ajoutant que l’association avec A.C. Milan est dans l’intérêt des deux.

Grâce à cela, il est possible de voir ROInvesting comme un partenaire officiel de l’A.C. Milan sur le site officiel du club, où ils indiquent toutes les entreprises et organisations auxquelles ils sont associés.

Au final, la coopération entre les deux organisations est naturelle. Après tout, comme dans le cas de ROInvesting, les valeurs fondamentales de l’entreprise sont une ambition inégalée et un engagement envers l’innovation. Pour A.C. Milan ce sont aussi des principes directeurs qui vous permettent d’être l’un des clubs les plus performants au monde.

