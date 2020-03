Rolls-Royce prépare des moteurs diesel pour les indépendants

La firme britannique, à travers sa division de propulseurs MTU pour avions et en collaboration avec le spécialiste ASI (Autonomous Solutions Incorporated), teste une série de blocs diesel de dimensions énormes et capables de fonctionner dans des véhicules sans conducteur à mettre en œuvre dans le industrie minière.

L’objectif est d’optimiser les performances et l’efficacité des moteurs. «Nous sommes ravis de façonner l’avenir de l’industrie minière aux côtés d’ASI et de tirer davantage parti de nos technologies MTU avancées. Ensemble, nous offrirons à nos clients des solutions intégrées, tournées vers l’avenir et autonomes.

Cet accord peut aider les opérateurs miniers à économiser beaucoup sur les coûts d’exploitation et, en même temps, à réduire leur empreinte environnementale en réduisant les émissions », a expliqué Scott Woodruff, directeur mondial des mines et du pétrole et du gaz chez Rolls-Royce Power Systems.

L’un des avantages potentiels pour Rolls-Royce et les clients ASI Mining réside dans la capacité de réviser le système d’alimentation des camions de transport existants et de les transformer en systèmes autonomes.

Les entreprises recevront des versions plus avancées des moteurs MTU, dans le but d’économiser sur les coûts d’exploitation, et bénéficieraient en outre de leurs performances accrues, optimisées pour l’auto-conduite.

Cette technologie peut être mise en œuvre dans des véhicules de charge tels que des pelles, des chargeuses de pneus, des véhicules de transport, des plates-formes de forage et d’autres machines minières qui utilisent des systèmes diesel-mécaniques, diesel-électriques ou diesel-hydrauliques.

