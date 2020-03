Routes fermées en raison de l’état d’alarme, quels véhicules peuvent circuler?

Après l’application de l’état d’alarme en Espagne en raison de la pandémie causée par le coronavirus COVID-19, les mouvements de véhicules ont été limités à une petite liste d’hypothèses. Aller au travail ou faire du shopping en fait partie. Maintenant, si le gouvernement resserre les règles et choisit de fermer des routes ou des tronçons, quels véhicules pourront circuler? Dans cet article, nous répondons à cette question et à d’autres questions connexes.

À partir du moment où l’état d’alarme est entré en vigueur en Espagne en raison de la pandémie causée par le coronavirus COVID-19, les mouvements des véhicules ont été réglementés dans une petite série de cas. Il n’est possible de se déplacer en voiture que si, par exemple, nous nous rendons sur notre lieu de travail, retournons chez nous, allons au supermarché pour effectuer l’achat ou nous rendons dans une institution financière.

Maintenant, le ministère de l’Intérieur a publié ce jeudi 26 mars dernier, il a été publié au Journal officiel de l’État (BOE) un modification de l’arrêté relatif à la circulation et à la circulation des véhicules à moteur en état d’alarme dans lequel un liste des personnes susceptibles de continuer à circuler en cas de resserrement des mesures de confinement lors de l’extension de cette situation d’urgence.

Le gouvernement réglemente les véhicules qui peuvent circuler en cas de fermeture de routes en raison du coronavirus.

Quels véhicules pourront continuer à circuler en cas de restrictions plus importantes

Le ministère de l’Intérieur a établi que la fermeture à la circulation de routes ou de tronçons de celles-ci peut être convenue pour des raisons de santé publique, de sécurité ou de fluidité de la circulation ou pour la restriction d’accès de certains véhicules pour les mêmes raisons. Cependant, une nouvelle commande a maintenant été développée.

Dans le cas où le restrictions de mouvement, le ministère considère véhicules de première nécessité ceux destinés au transport médical et médical, ceux utilisés par les forces de sécurité, la protection civile et le sauvetage, ceux destinés à la lutte contre l’incendie ou ceux destinés à l’entretien des équipements sanitaires et à la distribution de vivres.

En revanche, et en cas de durcissement de l’état d’alarme, véhicules pour le transport des forces armées, secours et entretien sur la route, collecte des déchets urbains, transport des matières de flux, carburants, produits agricoles, élevage et pêche Ils peuvent également continuer à circuler. Les véhicules qui transportent des denrées périssables, des produits de nettoyage et d’hygiène, des services postaux, des véhicules funéraires et des véhicules de sécurité privés seront également autorisés à circuler.

Pourrai-je continuer à voyager en voiture si les routes sont fermées en raison de l’état d’alarme?

Puis-je continuer à utiliser ma voiture pour me déplacer?

La vérité est que du ministère de l’Intérieur la possibilité de étendre le certificat d’immatriculation à d’autres véhicules qui ne sont pas inclus dans les hypothèses ci-dessus. L’objectif est de pouvoir garantir l’approvisionnement en biens ou la prestation de services essentiels à la population. Un permis qui dépendra des agents chargés du contrôle de la circulation et de la discipline.

Pour l’instant, ce sont les cas dans lesquels la circulation de personnes en voiture est autorisée malgré l’état d’alarme actuel:

Il est possible d’aller en voiture dans un supermarché pour faire l’achat Il sera justifié de prendre la voiture pour aller chez le médecin Le trajet pour se rendre au travail en voiture est toujours autorisé Il est permis d’utiliser la voiture pour retourner à la maison Pour aller à la banque, nous pouvons utiliser le véhicule Pour des raisons de force majeure, il est autorisé à utiliser la voiture