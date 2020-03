Royaume-Uni – Février 2020: BMW entre dans le top 10 avec la Série 5

Que nous soyons proches du mois d’avril ne signifie pas que nous laissons nos amis britanniques analyser. En février dernier, 79594 voitures l’ont immatriculé, bien que ce ne soit pas un mauvais nombre, la baisse par rapport au même mois de 2019 est de 2,9%.

Ouais Le Royaume-Uni suit également la tendance négative que nous avons constatée dans d’autres pays. La descente n’est pas quelque chose de trop inquiétant, mais bien sûr les temps ne l’accompagnent pas. Surtout pour les acheteurs privés qui sont le moins de voitures à avoir acheté (-7,4%) tout en les flottes et les entreprises ont contribué aux ventes avec une augmentation de 0,1% et 29,6% respectivement.

Si nous parlons de la distribution de ceux-ci en termes de carburant, eh bien, le résumé est simple. Les modèles que nous pourrions qualifier de traditionnels, le diesel et l’essence diminuent tandis que tout ce qui a un minimum d’électricité supplémentaire augmente considérablement.

Le électrique et l’électrifié continuent de croître au sein des nouvelles inscriptions

Laisse moi t’expliquerEt c’est que lorsque je parle d’un minimum d’électricité je parle des batteries 48 volts qui accompagnent les hybrides doux qui ne font que monter. Aussi les électriques montent et bien sûr, les véhicules hybrides à la fois enfichables et non multiplier leurs ventes.

Et les modèles? Que j’ai mis le Série 5 et vous avez été heureux et avec raison. Un salon dans le top 10, c’est de la musique à mes oreilles. Et c’est que le top britannique contient un mélange spectaculaire de catégories. Mais il y a plus, le Série 3 (G20) se faufile dans le top 10 jusqu’à présent en 2020.

Bien que ce qui se passe de l’année qui règne bien sûr, c’est Ford. Et nous savons que les Britanniques aiment la marque, c’est pourquoi nous avons trouvé la Fiesta et la Focus dans les deux premiers endroits et Je vous dis une chose, je pense que le Puma pourrait atteindre le podium l’année prochaine sans gâcher. À l’époque.

Ford reste à la maison avec la Fiesta et la Focus dominant le marché britannique

Vauxhall a également réalisé plusieurs positions dans le top 10 tant pour le mois de février que pour le calcul annuel grâce à la nouvelle Corsa et au Grandland X qui est très cohérent avec les ventes. Cela dit, le modèle le plus vendu en février est le Volkswagen Golf qui avec sa huitième génération commence à frapper les rues.

Ventes par modèle

Les voitures les plus vendues sont:

CLASSEMENT FEV ‘2020MODELOVENTAS FEB’ 2020SALES 2020 (JAN-FEB) CLASSEMENT1Volkswagen Golf3.4577.48432Ford Fiesta3.1239.210

13Ford Focus2.7648.05124Vauxhall Corsa1.8716.24445Mercedes Class A1.6484.86266Vauxhall Grandland X1.5403.80177Volkswagen Polo1.4513.78788MINI Hachback1.339–9Nissan Qashqai1.2935.901510BMW Série 51.286–

Ventes par marque

Les marques les plus vendues sont:

CLASSEMENT FEB ’20MARCASVENTAS FEB’ 20VENTAS 2020 (ENE-FEB) CLASSEMENT 2020 (ENE-FEB) 1Volkswagen8.94822.14522Ford8.46224.83913BMW6.65416.73244Mercedes-Benz1048348473484483458483485483485483 .9398.0681111Nissan2.78811.039812SEAT2.6967.8971213Hyundai2.4696.4741414Citroen2.1525.2021615Land Rover2.0817.6941316MINI2.0464.2781817Volvo1.8025.9091518Honda1.7994.9891719Renault1.3204.2241920Fiat1.0972.8082321Suzuki1.0212.8152222Mazda9482.9732123MG8832.7292424Jaguar8483.1732025Dacia8232.0452526Lexus4221.8762627Mitsubishi3971.8102728Porsche2789172829Jeep1556272930DS1404253031Abarth1303503132Alfa Romeo1123143233Ssangyong801833434smart801053535Bentley422203336Maserati24953637Subaru24733738Lotus2113939Alpine1113840Chevrolet004041Infiniti0041