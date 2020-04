Royaume-Uni – Mars 2020: Golf 8 coupe la distance avec Fiesta

Les ventes au Royaume-Uni n’ont pas échappé à la baisse en raison de COVID-19. Avec une baisse de 44,4% par rapport au même mois de 2019. Comme prévu, les résultats du troisième mois de l’année ont également traîné jusqu’au calcul de 2020, qui a déjà baissé de 31%.

Avec 254 648 unités enregistrées au mois de mars, ni au cours du même mois de 2009, de telles données négatives n’ont pas été obtenues. Et je mentionne que l’année 2009 depuis le reste des années (2004-2020) a été bien meilleure.

Pas pour cette raison, nous avons eu un mois différent comme cela s’est produit sur d’autres marchés comme l’Italie ou la France, qui en raison de l’enfermement, nous avons trouvé des surprises dans le classement. Ici, nous n’avons pas eu autant de mouvement dans les tableaux.

Les hybrides rechargeables croissent contre le déclin des hybrides conventionnels

Mais avant de commenter les modèles les plus vendus, j’ai ajouté un nouveau tableau à l’ensemble auquel nous sommes déjà habitués et qui est le carburant. Comme nous l’avons vu au cours des mois précédents, tous ces véhicules qui ont un certain type d’électrification voient une augmentation de leurs ventes. Des électriques qui augmentent de 197,4% à celles qui augmentent le moins, qui sont des hybrides rechargeables (PHEV).

Bien que l’électrification ne soit pas toujours synonyme d’augmentation, et c’est que dans l’exception au paragraphe précédent on retrouve les hybrides traditionnels qui ont une baisse de 7,1%.

Parlons des modèles les plus vendus. Et est-ce que le top 10 change à peine par rapport aux mois précédents à quelques exceptions près, la plupart restent dans le classement. Comme c’est le cas avec la Corsa, la Golf ou la Fiesta. Mais le coronavirus a été une voiture de sécurité dans les ventes. Laisse-moi t’expliquer.

CLASSEMENT VENTES DE CARBURANT MAR’20 VENTES 2020 (JAN-MAR) 1 Essence 153025292328 2Diesel 44796 91427 3 Hybride 15265 28390 4 Essence hybride douce 12857 22353 5Électrique 11694 18256 6Diesel hybride doux 10229 17141 7PHE

Et c’est parce que c’est un mois très étrange en raison des conditions dans lesquelles nous nous trouvons, Volkswagen a réussi à réduire la distance avec la Ford Fiesta grâce à la nouvelle génération de Golf qui piétine et se situe à un peu plus de mille unités dans le classement annuel.

Si cela avait été un mois commun, cette distance serait probablement un peu plus grande entre les deux modèles, mais dans ce cas la balance s’est penchée vers le modèle allemand, coupant avec la petite Fiesta. Nous verrons comment les ventes évolueront une fois le confinement terminé.

Lorsque vous voyez le tableau, vous verrez qu’en position 9 est un nom très drôle. Et les Britanniques ont organisé leurs données de cette façon et nous les trouvons de cette façon. Mais le reste des modèles est parfaitement organisé.

Le nouvel Evoque fait son apparition dans le top 10 en mars

RANKINGMODELOVENTAS MAR’20VENTAS 2020 (Jan-Mar) RANG 2020 (Jan-Mar) 1Volkswagen Golf7.10314.58722Ford Fiesta6.68715.89713MINI Hatch6.0198.59574Ford Focus5.98514.03635Nissan Qashqai5.90711.80856Vauxhall Corsa5.82012.06447Mercedes Classe A5.35110.21368Kia Sportage4.9888.37489 Autres 4.718–10 Rank Rover Evoque 4399–

CLASSEMENTMARCAVENTAS MAR’20SALES 2020 (JAN-MAR) CLASSEMENT 2020 (JAN-MAR) 1 Volkswagen 22950 45095 1 2 Ford 18996 43835 2 3 BMW 17530 34262 3 4 Mercedes-Benz 16981 33856 4 5 Audi 16424 30669 5 6 Toyota 15363 27006 6 7 Kia 12.957 22.295 9 8 Nissan 12.524 23.563 8 9 Vauxhall 12.473 26.841 7 10 Land Rover 12.381 20.075 10 11 Skoda 9.172 17.330 11 12 MINI 8,720 12,998 15 13 SIÈGE 7,772 15,669 12 14 Hyundai 7,279 13,753 14 15 Peugeot 6,985 15,053 13 16 Volvo 6,196 12,106 17 Renault 5684 9908 17 18 Jaguar 4794 7967 20 19 Honda 4631 9620 18 20 Mazda 4193 7166 21 21 Citroen 3950 9152 19 22 Suzuki 3462 6277 22 23 Fiat 3358 6166 23 24 Dacia 3010 0555 25 25 MG 2736 5465 24 26 Lexus 2594 4465 26 27 Mitsubishi 2 024 3 834 27 28 Porsche 1 838 2 755 28 29 Jeep 379 1 006 29 30 Alfa Romeo 330 644 31 31 DS 292 717 30 32 Abarth 278 628 32 33 Ssangyong 252 435 33 34 Subaru 180 2 53 35 35 Bentley 171 391 34 36 smart 143 248 36 37 Maserati 83 178 37 38 Alpine 26 37 38 39 Lotus 22 33 39 40 Chevrolet – – 40 41 Infiniti – – 41