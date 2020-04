RUTA, le gage de l’écosystème de l’innovation technologique de Medellín

Faits saillants:

Le jeton, basé sur la blockchain et à usage exclusif dans cet écosystème, ne sera pas répertorié sur le marché.

La ville de Medellín, en Colombie, est considérée comme un foyer important d’innovation et de développement

Dans la ville de Medellín, en Colombie, un projet est en cours qui promet d’intégrer l’écosystème technologique et d’innovation sous une seule méthode d’échange de valeur.

Rutanio est le projet qui accueille l’écosystème de l’innovation dans cette importante ville colombienne, à travers la formation de ce qu’ils appellent une “économie minimum viable” à travers un token basé sur la blockchain.

Le dossier, appelé ROUTE, est utilisé pour faciliter l’échange de services entre entreprises et particuliers des secteurs public et privé, dédié au domaine de l’innovation et du développement technologique.

Jerónimo Pérez, directeur marketing de Rutanio, explique à CriptoNoticias que RUTA n’est pas une crypto-monnaie, mais un «jeton complémentaire» car il offre les éléments essentiels pour une interconnexion réussie entre les membres de l’économie de l’innovation.

«Tout d’abord, recherchez des transactions sans frottement, à faible coût et sans frontières. Deuxièmement, Rutanio permet d’accéder aux marchés, aux talents humains et aux ressources de l’écosystème. Troisièmement, il offre la flexibilité nécessaire pour négocier entre les organisations quel sera le modèle de financement pour un projet particulier “, selon Pérez.

L’objectif du jeton, plutôt que de fonctionner comme un moyen d’échange commercial ou de représenter des actifs dans une juridiction, est de promouvoir la décentralisation, la transparence, l’utilité, la collaboration et la croissance exponentielle et durable de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat, a-t-il ajouté.

«Notre Rutanio Digital Token ou ROUTE n’est pas un moyen de paiement commercial, ce n’est pas une crypto-monnaie. Le jeton RUTA est un moyen complémentaire d’échange de services, qui offre à ceux qui l’utilisent la possibilité d’avoir un jeton qui complète les unités d’échange ou les devises officielles pour faciliter l’échange de services », dit-il.

Pérez explique également un cas d’utilisation, dans lequel, grâce à un système de points, vous pouvez accéder aux produits et services dans la communauté, et l’un des objectifs est de promouvoir l’internationalisation du service vers et depuis Medellín.

Sur son site Web, l’équipe explique les trois modalités selon lesquelles vous pouvez participer à Rutanio. Le premier, en tant qu’allié du réseau d’entreprises et de professionnels qui travaillent en collaboration pour promouvoir l’économie de Rutanio. Le second est en tant qu’ambassadeur, faisant la promotion de la philosophie et des activités de Rutanio et interagissant et partageant avec la communauté. Le troisième, en tant qu’utilisateur actif, est atteint en échangeant des services professionnels avec ce jeton.

Concernant son expérience en tant que directeur marketing d’un projet de cette nature, Pérez a commenté qu’il s’agit d’un apprentissage continu pour mener la tokenisation d’un marché en croissance. “Du point de vue Marketing, nous travaillons à la consolidation et à l’éducation de la communauté pour renforcer ses connaissances et promouvoir avec elle de nouvelles alternatives qui permettent de trouver des modes d’utilisation attractifs pour chaque participant de l’écosystème”, a-t-il conclu.

Le chemin du jeton dans l’écosystème

Le projet est coordonné par l’organisation Ruta N, le centre d’innovation et d’affaires de Medellín, qui se décrit comme un promoteur de l’amélioration de la qualité de vie grâce à la science et à la technologie.

Parmi les principaux objectifs de l’organisation sont d’attirer les talents humains, le financement et la participation des entreprises dans la ville, considérant Medellín comme un centre mondial pour les questions d’innovation, qui se développe depuis quelques années. Ils ont ainsi été profilés au point d’avoir un quartier de l’innovation qui, comme ils l’expliquent sur son site Internet, génère plus de 2 900 emplois et regroupe 154 entreprises de 23 pays différents.

Pérez ajoute que Medellín est un foyer important d’innovation en Amérique latine, devenir une référence mondiale. “Medellín rassemble un grand nombre d’organisations d’innovateurs et d’entrepreneurs qui mobilisent l’économie de manière significative, ce qui en fait un axe d’investissement pour stimuler de nouveaux développements”, dit-il. Il ajoute que Rutanio est un pari sur l’effet de levier et l’impulsion de l’écosystème vers son internationalisation, son accélération et son renforcement.

De même, il cite qu’en 2019 Medellín a été choisi comme premier centre de la quatrième révolution industrielle d’Amérique latine par le Forum économique mondial. “L’initiative Rutanio est née dans cet environnement et devient une référence en matière d’innovation ouverte dans la région, car dans sa genèse et son développement, un laboratoire de co-création a été consolidé entre différentes organisations et communautés liées à la blockchain”, note-t-il.

D’autres sociétés qui apportent leur soutien à la constitution de Rutanio sont FluidChains, en charge de la conception et de l’installation de protocoles blockchain, en plus du cabinet de conseil Open Exo et du Blockchain Center Colombia. Ainsi, Rutanio participe à des activités dans tout le pays, fournissant une capacité professionnelle dans d’autres domaines ou promouvant le projet lui-même.

L’échange de biens et de services à l’aide de jetons blockchain c’est un concept appliqué dans plusieurs scénarios réels, facilitant ainsi la fluidité monétaire économique des écosystèmes. À titre d’exemple, il convient de mentionner Coffeecoin, une preuve de concept dans laquelle les communautés rurales du café brésilien peuvent échanger des biens et des services avec un jeton de blockchain émis en fonction des approvisionnements en café.