Ryman et Robert Dyas de Theo Paphitis grandissent, mais des réductions de loyer sont recherchées pour l’avenue Boux

Theo Paphitis lui-même prend personnellement en charge la revue commerciale de l’avenue Boux.

// Ryman et Robert Dyas ont connu une augmentation de leurs ventes et de leurs bénéfices, mais Boux Avenue a souffert

// Theo Paphitis Retail Group aurait entamé des pourparlers avec les propriétaires pour réduire les loyers dans l’ensemble des magasins de l’avenue Boux

Theo Paphitis Retail Group a enregistré une croissance en année pleine pour ses chaînes Ryman et Robert Dyas, mais les échanges difficiles pour Boux Avenue l’ont incité à rechercher des réductions de loyer avec les propriétaires.

Pour l’exercice jusqu’au 30 mars 2019, les ventes de Ryman ont augmenté de 1,4% en glissement annuel à 129,9 millions de livres sterling tandis que l’EBITDA a augmenté de 6,5% en glissement annuel pour atteindre 8,2 millions de livres sterling.

Les ventes de Robert Dyas ont bondi de 6,3% au cours de la même période pour atteindre 131,8 millions de livres sterling tandis que le BAIIA est passé de 500 000 livres à 1,6 million de livres en raison de la croissance et de la demande en ligne dans les catégories d’été en plein air.

Cependant, le fascia Boux Avenue de la société est maintenant au milieu d’une revue opérationnelle stratégique après que ses performances en magasin aient souffert.

Theo Paphitis lui-même s’occupe personnellement de l’examen des activités commerciales de l’avenue Boux, qui consiste notamment à parler aux propriétaires pour obtenir des loyers moins élevés dans 30 magasins, principalement dans les centres commerciaux.

Theo Paphitis Retail Group ne ferait aucun commentaire si l’examen pouvait entraîner des fermetures de magasins.

Pendant ce temps, pour la période de Noël couvrant les six semaines précédant le 24 décembre, le nombre global de ventes comparables a baissé de 1,3%.

Alors que Robert Dyas a grandi pendant cette période et que Ryman était stable, les résultats festifs globaux ont été entraînés par une baisse de l’avenue Boux.

“Notre groupe a réalisé une performance résiliente dans ce qui a été l’environnement de vente au détail le plus difficile que nous ayons jamais connu, soutenu par l’incertitude des consommateurs et la baisse de la fréquentation”, a déclaré Paphitis.

Il a ajouté: «Nous avons vu des progrès avec le plan de redressement que nous avons mis en œuvre chez Boux l’année dernière et la réaction à nos nouveaux designs et produits a été encourageante.

«La contribution aux gammes de Boux, des produits conçus par notre équipe interne, dirigée par Zoé Price-Smith, augmente et sera entièrement influencée par eux à partir de l’automne de cette année.

«Cependant, la croissance plus faible que prévu de l’activité globale de Boux, partiellement impactée par la baisse de fréquentation enregistrée sur ces sites ainsi que par une base de coûts non durable, nous a permis d’accélérer un examen stratégique et opérationnel de l’activité, ne laissant aucune pierre non retournée.

«Nous chercherons à répondre à notre base de coûts, en particulier nos loyers, ainsi qu’à la combinaison appropriée de canaux pour répondre aux besoins changeants de nos clients.

«Compte tenu de l’importance considérable de l’examen, je le dirigerai personnellement, avec le soutien du conseil d’administration de notre groupe. La publication des états financiers de Boux suivra en attendant le résultat de cet examen. »

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette