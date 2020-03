Sacs, l’Europe en lice. Ftse Mib + 5%, étalé

Début de grande hauteur pour le Bourses européennes, qui suivent dans le sillage des listes de prix asiatiques au lendemain d’un jour où l’annonce d’un assouplissement quantitatif (QE) illimité par le Réserve fédérale et le plan «monstrueux» de l’Allemagne pour contenir les effets de la pandémie de Covid-19 sur l’économie n’a pas trouvé de réponse positive de la part des marchés financiers.

Elle contribue à apaiser les tensions, premiers petits signes de ralentissement de la propagation du virus en Italie, actuellement le pays le plus touché par l’infection, qui alimentent un retour sur les actions: Piazza Affari marque + 4,96% dans le Ftse Mib qui retourne au-dessus de 16 mille points.

Francfort gagne près de 6%, Londres 3,7% et Paris 4,4%.

Parmi les titres les plus diffusés à Milan, le nouvel exploit Nexi (+ 12%) suivi de + 9% de Telecom Italia et Atlantia. Des augmentations d’environ 7% pour Mediobanca, Generali, Exor, StMicroelectronics et Moncler.

Exécutez également i prix du pétrole avec le contrat de référence de Brent qui est proche de 28 dollars le baril et celui du WTI qui revient au dessus de 24 dollars le baril. or plus de 1580 $ l’once. en monnaie, euro / dollar le rendement devrait remonter à 1,0834. Le yen perd des positions vis-à-vis de la monnaie unique à 119,94 mais monte sur le dollar, qui a rebondi, avec un taux de change dollar / yen à 110,64.

Les ventes des principaux emprunts d’État européens, maisacheter sur BTp italien. L’écart entre le BTP et le Bund a diminué. L’écart entre les obligations allemandes et italiennes à 10 ans est tombé à 193,2 points de base ce matin, contre 196 à la clôture d’hier. Le rendement du BTP est de 1,52%.