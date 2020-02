Sacs nerveux pour coronavirus. Piazza Affari: commencer en rouge profond

La tension sur les marchés boursiers augmente, tandis que le nombre de cas de coronavirus hors de Chine augmente. La Bourse de Milan a ouvert en perte nette. Le Ftse Mib marque -3,5%. Les autres places européennes sont également mauvaises: Francfort et Paris perdent 2,5%, Londres 2%.

la réparti entre Btp Bund il a sauté à quelques minutes de l’ouverture des marchés à 145 points de base contre 134 à la clôture de vendredi dernier, avec un taux de rendement pour la période italienne de 10 ans de 0,98%. Les BTP surperforment les actions grecques, à 139,8 points de base par rapport au Bund, avec un rendement de 0,93%.

Après la baisse de vendredi, nous nous attendons à un nouveau départ en forte baisse pour il Dow Jones Industrial Average, qui le matin a perdu environ 380,41. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq indiquent également un début de négociation en territoire négatif.

Les investisseurs continuent de suivre l’évolution de l’épidémie de coronavirus qui a été signalée pour la première fois en Chine, mais s’est propagée rapidement à d’autres pays, en particulier Corée du Sud et Italie, qui a culminé dans le nombre de cas confirmés au cours des derniers jours.

Hier, Séoul a relevé son alerte au coronavirus au “plus haut niveau” avec les derniers chiffres faisant plus de 750 personnes infectées, faisant de la Corée du Sud le pays avec le plus de cas en dehors de la Chine continentale. Parallèlement, en dehors de l’Asie, l’Italie a jusqu’à présent été le pays le plus touché, avec plus de 130 cas signalés et trois décès.

“Je suis parvenu à la conclusion que les marchés boursiers mondiaux doivent reclasser le cours pour tenir pleinement compte ou actualiser l’impact économique dramatique que tout cela aura”, a déclaré Jonathan Pain, auteur de The Pain Report, dans une interview accordée à CNBC lundi matin. Asie. “Je m’attends à une correction de 20 à 25% le mois prochain.”

Les ventes sur les bourses asiatiques, Séoul au sommet

Pendant ce temps, ce matin, sur les listes de prix asiatiques, les ventes Porte-monnaie de Séoul. L’indice boursier de référence de Kospi a perdu jusqu’à -3,74%, “La peur du virus se propage à travers le pays, à un rythme beaucoup plus rapide que le virus lui-même”, ont écrit Marie Kim et Jeeho Yoon de Citi. “Nous prévoyons que les retombées économiques ne se limiteront pas à certaines régions et villes.”

Minus signe également pour les principales bourses asiatiques, les orphelins de Tokyo, fermées pour les vacances. Les marchés boursiers chinois ont été faibles, Shanghai limitant 0,19% tandis que Shenzhen a récupéré 1,15%. Taïwan est en baisse de 1,30%.

En rouge, les autres places asiatiques qui clôtureront leurs séances plus tard, Hong Kong perdant 1,59%, Singapour 1,02% et Bangkok 2,20%. Jakarta (-1,19%) et Kuala Lumpur (-2,54%) suivent.

Le marché boursier de Mumbay est en baisse (-0,93%), tandis que Sydney est pire (-2,28%).

Liveblog en cours: les mises à jour sont automatiques