Sacs: nouvelle vente, Piazza Affari -8%. Augmentation de l’écart à 260

Nouvelle vague de ventes sur les tarifs européens qui, après un démarrage en rouge, aggrave le solde négatif dû à l’alarme coronavirus. Paris (-9,5%) est le pire, précédé de Madrid (-8,9%), Francfort (-8%) e Londres (-7,7%).

En raison également de l’absence de veto Consob vendre à découvert, à Piazza Affari l’indice Ftse Mib laisse 8% sur le terrain à 14 665 points, aux niveaux de novembre 2012, avec l’ensemble des 20 titres gelés réadmis et des baisses stratosphériques de FCA (-14,3%), qui annonçait la fermeture des usines européennes, à Stm (-13,9%) , avec l’ensemble du secteur en Europe, et Amplifon (-17%), pire que tout.

La montée du propagation qui revoit 260 points est mauvais pour les banquiers, d’Unicredit (-11,26%), gelé plusieurs fois, à Ubi (-11,46%), Intesa (-9,14%) et Banco Bpm (-7,9% ).

Sous pression Atlantia (-8,9% théorique) et Ferrari (-4,63% théorique), les dernières à être réadmises par l’enchère de volatilité. Signe moins également pour DiaSorin (-3%), seul titre en hausse sur la longue vague du nouveau test du coronavirus.

L’or vole, l’euro monte

L’euro s’apprécie sur les marchés des changes après la baisse du coût de l’argent décidée hier par surprise par la Fed. La monnaie unique a gagné 0,3% contre le dollar pour atteindre 1,1147 et est également en hausse face au yen à 118, 64.

Envolez-vous« Or: Le métal précieux a gagné 45 $ l’once, passant à 1 575 $, puis descendant à 1 532 avec une hausse de 0,2% seulement.

En France, il est prévu ce soir à 20h nouveau discours à la télévision du président Emmanuel Macron, qui devrait annoncer de nouvelles mesures, qui seront discutées à l’occasion du «Conseil de défense» convoqué à 13 heures à l’Elysée.

“La situation de l’épidémie de coronavirus en France est très inquiétante et s’aggrave très rapidement”, a déclaré le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui a exprimé sa crainte de la “saturation” des hôpitaux.

Futures américains en baisse

Rien de bon n’est également attendu pour Wall Street, où les futures indiquent un début en rouge profond.

Selon Vincent Chaigneau, directeur de recherche d’Investissements Generali:

“La Fed a pris des mesures décisives mais les futures sur actions ont chuté de près de 5%; Pendant la crise financière mondiale de 2008-2009, la dernière baisse de la Fed est intervenue en décembre 2008, mais les actions n’ont atteint leur point bas qu’en mars. 2020 n’est pas 2008, à l’époque on craignait que les banques en faillite n’effondrent le système financier. On espère que cette récession mondiale sera de courte durée, mais elle sera profonde. Le problème est que, compte tenu de l’endettement élevé, le ralentissement soudain de l’économie pourrait avoir un impact important sur les entreprises, petites et grandes. La Fed a fait beaucoup pour faire face à la pression financière croissante, mais il y a des choses qu’elle n’a pas fait ou n’a pas pu faire. Powell a commenté: “Nous n’avons pas le pouvoir légal d’acheter d’autres titres et nous ne recherchons pas un tel pouvoir … Nous n’avons pas les outils pour atteindre les particuliers et en particulier les petites entreprises … Nous pensons que la réponse fiscale est fondamentale”.