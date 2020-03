Sainsbury est le seul épicier des Big 4 à enregistrer une croissance des ventes

Les ventes de Sainsbury ont augmenté tandis que les concurrents ont perdu des parts de marché au profit d’Aldi et de Lidl

Sainsbury’s est devenu le seul des quatre grands épiciers à enregistrer une croissance des ventes en glissement annuel au cours des 12 dernières semaines, tandis que ses concurrents ont perdu des parts de marché au profit des discounters allemands Aldi et Lidl.

Les ventes de Sainsbury’s ont augmenté de 0,3%, tandis que le leader du marché Tesco a enregistré une baisse de 0,8%, Asda a baissé de 1,2% et Morrisons a baissé de 2,0%, selon Kantar.

Sainsbury’s a déclaré que la croissance avait été favorisée par de nouveaux acheteurs, davantage de visites et le lancement de «Nectar Prices».

Les ventes de Lidl ont augmenté de 10,5% grâce à l’ouverture de nouveaux magasins depuis Noël 2019.

Parallèlement, Co-op a enregistré une croissance de ses ventes de 2,4%, Marks and Spencer de 1,3% et l’Islande de 1,7%.

De plus, Nielsen a constaté que malgré le temps humide et venteux provoquant des perturbations à court terme au milieu du mois, les ventes au cours de la semaine se terminant le 15 février ont augmenté de 1,6%.

“Les détaillants d’épicerie britanniques seront ravis que depuis qu’ils ont connu la plus faible croissance au cours de la période de Noël depuis 2014, il semble que nous commencions enfin à voir les pousses vertes de l’amélioration”, a déclaré Mike Watkins, chef du détaillant et de Business Insight de Nielsen UK.

“Alors que les consommateurs restent incertains de leurs intentions de dépenses, les résultats de la Saint-Valentin prouvent qu’ils continuent à” échanger “pour les événements et sont toujours prêts à dépenser pour des aliments de qualité supérieure et des gourmandises.

“En particulier, les cadeaux pour la Saint-Valentin étaient robustes, tout comme les alternatives traditionnelles” dîner dans “.”

La Saint-Valentin a contribué à stimuler les ventes dans un certain nombre de catégories au cours des quatre dernières semaines, notamment la confiserie en hausse de 4,8%, les produits pour le bain et la douche de 11% et les boissons alcoolisées prémélangées de 10%, selon Nielsen.

Les Britanniques ont dépensé plus de 104 millions de livres sterling pour des fleurs coupées fraîches pour la Saint-Valentin – 2,3 millions de livres de plus que l’an dernier – et plus de 26,5 millions de livres sterling pour les cartes-cadeaux, soit une augmentation de 13% par rapport à l’année dernière.

Pendant ce temps, Kantar a constaté que les ventes de désinfectants pour les mains ont augmenté de 255% en février tandis que les savons liquides ont augmenté de 7% alors que les clients se précipitaient pour se protéger de l’épidémie de coronavirus.

“Malgré les gros titres, l’impact de la propagation du coronavirus a jusqu’à présent été limité, limité à ce stade à une croissance des ventes de nettoyants de surface polyvalents, qui ont augmenté de 8% au cours des quatre dernières semaines”, a déclaré Watkins. .

