Sainsbury’s a dépensé 52 millions de livres sterling pour des publicités après l’échec de la fusion avec Asda

On croyait que les dépenses publicitaires de l’épicier étaient principalement liées à sa campagne du 150e anniversaire et à l’annonce de Noël

// Sainsbury’s a dépensé 52 millions de livres sterling pour des publicités l’année dernière après la rupture de son accord avec Asda

// L’argent a été dépensé en magazines, journaux, publicités à la radio et à la télévision

Sainsbury’s aurait dépensé 52 millions de livres sterling en publicité au cours de la dernière année pour persuader les consommateurs de magasiner dans ses magasins, après que sa fusion de 12 milliards de livres avec Asda s’est effondrée.

L’épicier des Big 4 a déclaré que l’argent avait été dépensé pour des publicités dans des magazines, des journaux, à la radio et à la télévision, augmentant ses dépenses de 82,6% contre 28,4 millions de livres sterling l’année précédente, selon Nielsen, a rapporté The Telegraph.

En avril dernier, la CMA a bloqué le rapprochement proposé entre Sainsbury’s et Asda, après avoir déclaré que la fusion augmenterait les prix pour les clients et réduirait la concurrence.

On pensait que les dépenses publicitaires de Sainsbury étaient principalement consacrées à sa campagne du 150e anniversaire et à son annonce de Noël.

Pendant ce temps, certains des autres épiciers auraient dépensé ensemble 443 millions de livres sterling, contre 431 millions il y a deux ans.

Tesco était le plus gros dépensier avec 80,8 millions de livres sterling.

Aldi, Marks & Spencer et l’Islande ont été parmi ceux qui ont augmenté leurs dépenses, tandis que les budgets ont été réduits à Asda, Lidl, Morrisons, Co-op et Waitrose.

Asda a réduit ses dépenses de 4,9% à 65,3 millions de livres sterling – et Lidl a dépensé 11% de moins à 54 millions de livres sterling.

Morrisons a réduit son budget de plus d’un cinquième, passant de 45,9 millions de livres sterling en 2018 à 36,1 millions de livres sterling en 2019.

Aldi a dépensé 52,7 millions de livres sterling, M&S 37 millions de livres sterling et l’Islande 25,6 millions de livres sterling.

