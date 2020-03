Sainsbury’s choisit Birmingham pour son deuxième magasin On The Go

Le géant de l’épicerie a déclaré avoir plus de 130 magasins locaux de Sainsbury dans des zones urbaines animées qui pourraient être converties au format On the Go.

Sainsbury’s a ouvert le deuxième de son nouveau concept-store de centre-ville au cœur du quartier des affaires de Birmingham, lors de la mise à l’essai du format.

Le magasin Colmore Row du Big 4 Grocer’s est le deuxième magasin On The Go, combinant des aliments et des boissons frais en magasin avec des moyens pratiques de magasiner avec Sainsbury’s et Argos.

Le premier magasin On The Go a été dévoilé le mois dernier à Square Mile à Londres.

Huit autres ouvriront à Édimbourg, Bristol, Glasgow et Londres au cours des prochains mois, testant davantage le format dans les centres-villes.

Le géant de l’épicerie a déclaré avoir plus de 130 magasins locaux de Sainsbury dans des zones urbaines animées qui pourraient être converties au format On the Go.

Le Birmingham On The Go est dans un magasin local rouvert sur Colmore Row.

Sainsbury a utilisé des données et des analyses d’achat pour adapter son offre aux travailleurs de la ville locale, avec diverses options de petit-déjeuner, déjeuner et repas pour ce soir.

Les employés de la ville de Birmingham peuvent choisir entre une pizza cuite en magasin, des boissons dans une machine à café en libre-service et un presse-agrumes d’orange frais, et des sushis de Yo! Sushi.

La disposition du magasin comporte également un espace supplémentaire alloué à la caisse afin que les acheteurs puissent payer le plus rapidement possible.

«En nous concentrant sur les aliments et les boissons On The Go frais et en facilitant encore plus les achats rapides et pratiques des clients, nous sommes bien placés pour rassembler sous un même toit les employés occupés de la ville», a déclaré Sharon Slim, directrice de magasin.

Le format On The Go fait suite au succès des dépanneurs de quartier récemment lancés de Sainsbury, qui offrent aux résidents des communautés locales un guichet unique pour une gamme de produits alimentaires et de marchandises générales ainsi que des services pratiques.

Les magasins On the Go profitent également de la tendance croissante et de la demande de plats à emporter pratiques.

Sainsbury’s compte environ 810 dépanneurs et a déclaré qu’ils constitueront un élément clé de sa stratégie de croissance dans les années à venir.

