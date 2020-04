Sainsbury’s déploie de nouveaux écrans de sécurité entre les caisses

De nouveaux écrans de sécurité seront introduits dans 150 magasins Sainsbury’s.// Sainsbury’s installe de nouveaux écrans de sécurité entre les caisses pour accélérer les achats // Les nouveaux écrans assureront la sécurité des clients et des collègues lors de la caisse et réduiront les files d’attente // Sainsbury’s est le premier détaillant à rouvrir de tels un grand nombre de caisses habitées

Sainsbury’s a commencé à déployer de nouveaux écrans de sécurité entre les caisses habitées dans 150 de ses supermarchés les plus fréquentés pour accélérer les achats et réduire les files d’attente.

Le détaillant Big 4 a déclaré que la nouvelle mesure de distanciation sociale en faisait le premier détaillant à rouvrir un si grand nombre de caisses habitées dans ses supermarchés.

Les écrans de sécurité seront installés entre les caisses habitées, il y a donc une barrière claire entre les files d’attente.

Cela permet à Sainsbury’s de rouvrir la grande majorité des caisses ceinturées et signifie que les clients seront en mesure de payer leurs achats plus rapidement tout en garantissant le respect des règles de distanciation sociale.

Sainsbury’s s’attend également à ce que les files d’attente à l’extérieur des magasins soient plus petites.

Les écrans de caisse complètent d’autres initiatives lancées par le géant de l’épicerie pour assurer la sécurité des clients et du personnel pendant la pandémie de Covid-19.

Ceux-ci comprennent des écrans de protection en plexiglas et des paiements par carte uniquement à toutes les caisses habitées, des kiosques et des bureaux de service, des marquages ​​au sol et une signalisation sociale, une limitation du nombre de clients dans les magasins et un nettoyage supplémentaire.

“La sécurité des clients et des collègues est notre priorité absolue et nous voulons aider nos clients à payer leurs achats le plus rapidement possible en réduisant les files d’attente”, a déclaré le directeur des opérations commerciales de Sainsbury, Graham Biggart.

«Ces écrans de protection faciliteront les achats en magasin, alors merci à nos collègues et partenaires qui ont travaillé si dur pour les mettre en service.»

Sainsbury’s a déclaré avoir testé les nouveaux écrans dans son magasin de Whitechapel pendant un peu plus d’une semaine et les clients ont bien réagi.

Le détaillant a déclaré qu’il se concentrerait sur l’installation des écrans dans ses magasins les plus fréquentés et examinerait si un plus grand nombre de magasins bénéficieraient des nouveaux écrans de séparation en temps voulu.

Sainsbury’s entame également un essai sur les écrans de sécurité aux caisses libre-service.

