Sainsbury’s fait son entrée sur la liste annuelle des 100 meilleurs employeurs inclusifs de Stonewall

Les débuts de Sainsbury sur la liste des 100 meilleurs employeurs LGBT de Stonewall marquent une amélioration par rapport à l’année dernière, alors qu’aucun détaillant ne figurait dans le top 100.

Sainsbury’s a fait ses débuts sur la liste des 100 meilleurs employeurs de Stonewall, qui classe les employeurs à l’échelle du Royaume-Uni en fonction de leur niveau d’inclusion pour le personnel gai, lesbien, bisexuel et trans.

Le Top 100 est compilé à partir de Stonewall’s Workplace Equality Index, un outil de référence annuel pour l’inclusion des LGBT sur le lieu de travail, et il est considéré comme la liste définitive du genre au Royaume-Uni.

Sainsbury’s est classé 71e.

Stonewall a déclaré que la liste de cette année était la plus compétitive à ce jour, avec 503 employeurs des secteurs public, privé et du troisième secteur en lice pour une place.

«Nous sommes ravis d’être le leader de la distribution dans le Stonewall Workplace Equality Index de cette année», a déclaré le directeur financier de Sainsbury, Kevin O’Byrne.

«Nous sommes un employeur inclusif et notre réseau de collègues LGBT + est devenu de plus en plus fort.

«Nous avons également introduit une politique conçue pour apporter un soutien supplémentaire à nos collègues trans et continuer à travailler avec des collègues de notre entreprise pour identifier plus d’occasions de s’engager et d’éduquer sur l’inclusion LGBT +.»

L’épicier Big 4 entrant dans le Stonewall Top 100 marque également une amélioration par rapport à l’année dernière, alors qu’aucun détaillant ne faisait la liste.

Cependant, en 2016 et 2017, deux détaillants ont fait le Top 100: Asda et la coopérative. En 2018, ce n’était que la coopérative.

Une étude de Stonewall montre que 14% des employés LGBT ne se sentent pas capables d’être eux-mêmes au travail et 18% des personnes LGBT ont été victimes de discrimination lors de leur candidature à un emploi en raison de leur identité.

«Nous ne vivons toujours pas dans un monde où tout le monde peut être lui-même sur le lieu de travail, car nous savons que plus d’un tiers du personnel LGBT – 35% – cache qui ils sont au travail», Stonewall, cadre de travail et de programmes communautaires a déclaré le réalisateur Sanjay Sood-Smith.

«En prenant des mesures pour rendre leurs lieux de travail favorables et accueillants pour toutes les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, ces organisations nous rapprochent d’un monde où tout le monde est accepté sans exception.»

Le Workwall Equality Index de Stonewall est basé sur un audit qui recueille plus de 109 000 réponses anonymes d’employés sur leur expérience de la culture et de la diversité en milieu de travail en Grande-Bretagne.

Stonewall lui-même est un organisme de bienfaisance pour les droits des LGBT basé au Royaume-Uni, nommé d’après les émeutes de Stonewall en 1969 à New York, un moment historique qui a déclenché le mouvement de libération gay répandu.

