Sainsbury’s lance un nouveau concept store «On the Go»

Le géant de l’épicerie a déclaré avoir plus de 130 magasins locaux de Sainsbury dans des zones urbaines animées qui pourraient être converties au format On the Go.

Sainsbury’s a dévoilé un tout nouveau concept de dépanneur urbain appelé On The Go, avec des plans déjà en cours pour le déployer dans d’autres endroits dans le cadre d’un essai.

Le magasin Big 4 Grocer’s Mansion House, à Square Mile, à Londres, est le premier magasin On The Go, combinant des aliments et des boissons frais en magasin avec des moyens pratiques de magasiner avec Sainsbury’s et Argos.

Neuf autres magasins On the Go ouvriront à Édimbourg, Bristol, Glasgow et Londres au cours des prochains mois, testant davantage le format dans les centres-villes.

À l’aide de données et d’analyses, Sainsbury’s a conçu le local de 2200 pieds carrés de Mansion House pour répondre aux besoins des travailleurs occupés de la ville.

Les clients peuvent choisir de manger sur place – avec des tables de perche placées à l’avant du magasin pour donner aux clients un endroit pour profiter des aliments ou des boissons achetés au magasin.

Les produits des comptoirs ont également été acheminés vers une station «à emporter» à l’avant du magasin.

Sainsbury’s a déclaré que cela serait changé trois fois par jour pour offrir aux clients une gamme de plats à emporter pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le thé de l’après-midi.

Le détaillant a ajouté que près de 90% des produits disponibles dans le nouveau magasin On The Go ont été sélectionnés spécifiquement pour répondre aux besoins des clients de Mansion House.

Les clients peuvent acheter sans caisse via l’application mobile SmartShop, tandis que les sorties rapides sont également disponibles s’ils choisissent d’utiliser une caisse.

Les vêtements Argos et Tu sont disponibles en cliquant et collectés dans la nouvelle boutique On The Go.

“La commodité est une partie croissante de notre entreprise et nous avons plus que jamais la capacité d’adapter les magasins locaux aux besoins locaux – à travers nos produits, formats, services et opérations”, a déclaré le directeur des opérations commerciales de Sainsbury, Graham Biggart.

«Notre nouvelle section locale On the Go Mansion House est un excellent exemple, offrant un nouveau type de commodité aux travailleurs locaux occupés avec un temps limité et offrant la gamme organisée et une expérience rapide qui leur permettront d’obtenir exactement ce qu’ils veulent au rythme.

“Nous sommes convaincus que ce format renforcera encore notre position de leader sur le marché de la commodité.”

Donna Emerton, directrice du magasin Mansion House de Sainsbury, a déclaré: «Nous sommes vraiment ravis de faire venir les acheteurs locaux dans notre nouveau magasin Mansion House.

«En nous concentrant sur les aliments et les boissons« On the Go »frais et en facilitant encore plus les achats rapides et pratiques des clients, nous sommes bien placés pour rassembler sous un même toit les employés de la ville occupés.»

Le nouveau format fait suite au succès des dépanneurs de quartier récemment lancés de Sainsbury, qui offrent aux résidents de la communauté locale un guichet unique pour une large gamme de produits alimentaires et de marchandises générales ainsi que des services pratiques.

Les magasins On the Go profitent également de la tendance croissante des plats à emporter pratiques.

Selon IGD, le marché britannique des aliments à emporter devrait valoir 23,4 milliards de livres sterling d’ici 2024, contre 18,5 milliards de livres sterling en 2019 et une croissance de 26,4% au cours de cette période.

Sainsbury’s a déclaré que d’ici la fin du mois prochain, elle aura investi de manière significative dans l’amélioration de 200 de ses 807 dépanneurs, et que d’autres améliorations et investissements sont prévus dans l’ensemble du domaine cette année.

