Sainsbury’s ouvre la 300e concession Argos «jalon»

Sainsbury’s a installé les premières concessions Argos dans ses magasins en 2016

// Inauguration du 300e Argos shop-in-shop à Sainsbury’s Salford

// L’épicier Big 4 a déclaré avoir franchi une «étape importante» avec cette ouverture

Sainsbury’s a franchi une «étape importante» après l’ouverture du 300e shop-in-shop Argos dans l’un de ses supermarchés.

La concession, qui propose à ses clients la gamme de jouets, de technologies et de produits pour la maison Argos, a ouvert ses portes dans le magasin Salains de Sainsbury à Manchester.

Sainsbury a installé pour la première fois des concessions Argos dans des magasins en 2016, après que le groupe mère Home Retail d’Argos a accepté une prise de contrôle de 1,4 milliard de livres sterling par l’épicier Big 4.

La décision de lancer des concessions Argos est venue après que Sainsbury’s ait voulu permettre aux clients de parcourir et d’acheter plus de 20 000 produits technologiques, domestiques et jouets tout en ramassant leurs produits alimentaires.

L’offre permet également aux clients d’accéder à la livraison et à la collecte accélérée d’Argos dans les magasins de Sainsbury.

Selon Sainsbury, 60% des ventes totales d’Argos commencent maintenant en ligne, tandis que 85% des clients choisissent de retirer leurs produits en magasin.

«Nous sommes très fiers de célébrer l’ouverture du 300ème magasin Argos à Salford de Sainsbury», a déclaré le directeur commercial général des marchandises et des vêtements de Sainsbury, James Brown.

«Cela marque une étape importante dans notre plan visant à garantir que les clients peuvent facilement acheter tout ce dont ils ont besoin dans une seule entreprise multimarque et multicanal et témoigne de la popularité du modèle et du travail acharné de tous nos collègues.»

L’année dernière, Le chef de la direction d’Argos à Sainsbury, John Rogers, a démissionné pour devenir directeur financier de WPP.

Cela a été suivi par le démission du chef de la direction de Sainsbury, Mike Coupe plus tôt cette année, qui a déclaré qu’il resterait en poste jusqu’à la fin du mois de mai, après quoi il sera remplacé par le directeur des ventes et des opérations actuel, Simon Roberts, à partir du 1er juin.

Coupé travaille pour Sainsbury’s depuis plus de 15 ans et a contribué à l’expansion de l’entreprise grâce à son acquisition d’Argos et d’Habitat en 2016.

