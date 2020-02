Sainsbury’s ouvre un concept store avec un inventaire hyperlocal, des options de paiement par application et de restauration – Econsultancy

La marque de supermarché Sainsbury’s vient de dévoiler un nouveau type de concept store à Mansion House, à Londres, en mettant l’accent sur la durabilité, l’orientation client et les habitudes d’achat hyperlocales.

Le nouveau concept de supermarché, appelé «On the Go», devrait remplacer les points de vente locaux de Sainsbury dans neuf endroits à Édimbourg, Glasgow, Bristol et Londres au cours des prochains mois, alors que Sainsbury testera le nouveau format.

Il est conçu pour les zones urbaines animées, avec des présentoirs orientés autour de la fourniture de nourriture à emporter pour le client pressé, comme une station «à emporter» à l’avant de la boutique qui sera rafraîchie trois fois par jour, un presse-agrumes orange , une machine à café en libre-service et un coin cuisine chaude. Le nouveau concept de magasin met également l’accent sur la durabilité, avec du parquet et de la signalisation en bois partout, et des réfrigérateurs alimentés à l’eau froide.

Magasin On the Go de Sainsbury’s, piloté par les données locales, à Mansion House, Londres (Source: Sainsbury’s)

Plus important encore, Sainsbury’s a rationalisé et adapté la gamme de produits disponibles en magasin en fonction des habitudes d’achat des acheteurs de la région, en utilisant les données de son système de cartes de fidélité Nectar.

Retail Week rapporte que Sainsbury’s a réduit sa gamme de produits ambiants (de longue conservation) d’environ 30%, ne stockant par exemple qu’une seule ligne de confiture, de ketchup aux tomates et de mayonnaise. Au total, 87% des articles stockés dans la boutique On the Go sont adaptés directement aux clients locaux.

“L’offre est très centrée sur le client – elle est tellement adaptée à ce que nos clients veulent dans ce voisinage”, a déclaré Darren Sinclair, directeur général de Sainsbury pour la zone centrale, à Retail Week.

“Parce qu’il est basé sur les données Nectar, et que nous ne vendons qu’une confiture ou un ketchup, chaque produit sur l’étagère ici gagne sa place – mais nous savons que c’est le bon pour cette clientèle.”

Confort hyperlocal

Un certain nombre d’autres fonctionnalités du magasin sont conçues pour offrir le maximum de confort aux clients.

Les tables de perche à l’avant du magasin signifient qu’ils peuvent choisir de manger sur place ou d’emporter de la nourriture. Le bureau du tabac et de la loterie sert également de point de ramassage pour les commandes par clic des vêtements Argos et Tu, ce qui contribuera à faire entrer le nouveau concept store et permettra aux acheteurs d’en faire plus avec leurs visites.

Comment Click & Collect pourrait redonner vie aux détaillants traditionnels

Les acheteurs ont également une gamme d’options de paiement, allant des caisses habitées et des caisses libre-service à l’utilisation de l’application mobile SmartShop de Sainsbury pour payer les marchandises.

L’inclusion de caisses dans les magasins On the Go montre que Sainsbury’s a tiré la leçon de son expérience d’épicerie «sans caisse» l’année dernière, qui a révélé de manière concluante que les clients préfèrent avoir plusieurs options de paiement dans tout le magasin. Cependant, les nouveaux magasins On the Go pourraient aider à l’adoption de l’application mobile SmartShop, qui n’est toujours disponible que dans certains magasins à travers le pays, si le processus de paiement est suffisamment fluide.

Il sera certainement intéressant de voir comment la stratégie de stockage “ hyperlocal ” et basée sur les données de Sainsbury joue avec les clients de son magasin Mansion House, ainsi que la façon dont elle évoluera une fois que Sainsbury’s décidera de déployer plus de magasins On the Go dans d’autres zones urbaines . Comme pour les autres types de personnalisation, il y a une ligne à franchir entre fournir au client quelque chose qu’il ne savait même pas vouloir et faire pour lui des choix qu’il n’aurait pas préféré faire.

Cette décision rappelle quelque peu les librairies physiques basées sur les données d’Amazon, qui sont stockées en fonction des titres les plus populaires en fonction des énormes quantités de données en ligne d’Amazon. La principale différence avec le concept On the Go de Sainsbury’s – à part qu’il vend des produits d’épicerie, pas des livres – est que Sainsbury’s a accès à des données véritablement locales sur les habitudes des acheteurs dans une zone particulière, tandis qu’Amazon applique simplement des critères généraux sur ce qui est «populaire» dans tous ses magasins.

Sainsbury ne signale pas non plus de manière visible le fait que son stock est axé sur les données, ce que Amazon a fièrement fait, ce qui rend l’acte de faire du shopping dans ses librairies un peu surréaliste et rebute certains acheteurs. Au lieu de cela, la conservation invisible des marchandises semblera, espérons-le, juste naturelle et utile – une extension du concept de «commodité» qui imprègne le magasin.

Bien qu’il soit encore tôt pour le nouveau concept, cela semble être une évolution naturelle pour les supermarchés dans les zones urbaines animées, abritant tout sous un même toit tout ce dont un acheteur pourrait avoir besoin – nourriture rapide à emporter, options de restauration et épicerie. Les magasins On the Go pourraient réussir à éloigner certaines entreprises des cafés et des chaînes de restaurants – ou tout simplement aider Sainsbury’s à rivaliser avec d’autres marques de supermarchés, qui luttent toutes pour la coutume des acheteurs cherchant à choisir où prendre un déjeuner rapide ou petit déjeuner pendant la journée de travail.