Sainsbury’s propose un service de recharge de produits de nettoyage

Sainsbury’s a lancé un service de recharge de détergent à vaisselle et de lessive dans le cadre d’un essai pour offrir aux clients une alternative à l’utilisation du plastique.

L’épicier a offert l’essai dans son magasin à Harringay, où les clients peuvent recharger les produits de nettoyage Ecover sélectionnés à l’aide de bouteilles pouvant être utilisées jusqu’à 50 fois.

Sainsbury’s a déclaré que l’essai de recharge sera étendu à 19 autres magasins plus tard cette année et vise à économiser plus d’un million de tonnes de plastique par an.

“Les emballages rechargeables ne sont qu’une des initiatives que nous prévoyons de tester cette année et vont montrer comment un petit changement peut faire une grande différence”, a déclaré Sainsbury’s.

“Nous attendons avec impatience de recevoir les commentaires de l’essai en vue de déployer plus largement à travers le domaine en cas de succès.”

L’initiative vient après que l’épicier s’est récemment engagé à devenir zéro net dans toutes ses opérations d’ici 2040 en prenant des mesures à travers ses opérations dans le recyclage, les emballages en plastique, la réduction du carbone et la biodiversité.

Sainsbury’s appelle également ses fournisseurs à prendre des mesures et à développer leurs propres objectifs environnementaux au cours des prochaines années.

L’année dernière, Waitrose a lancé un programme permettant aux clients de remplir ou de remplir leurs propres conteneurs avec une gamme de produits dans le but de réduire les déchets. Il a d’abord été lancé à titre d’essai avant d’être déployé dans plusieurs autres magasins.

M&S a intensifié son engagement à réduire les déchets plastiques en introduisant un programme qui encourage les clients à apporter leurs propres contenants réutilisables à ses comptoirs alimentaires à emporter, où ils reçoivent une remise de 25p sur chaque repas pour ce faire.

Plus récemment, Asda a dévoilé son intention de lancer son premier magasin de développement durable dans sa succursale de Middleton à Leeds dans le cadre de son dernier engagement à respecter l’environnement.

