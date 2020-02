Saint, une boisson pour conquérir le monde. Avec un œil sur la finance

Le défi italien aux grandes marques américaines de boissons bien-être a déjà commencé et porte ses fruits. Il s’appelle saint et c’est une boisson en verre dédiée au bien-être, pour combattre le stress et détoxifier le corps.

Très peu de calories, peu de sucres et un concentré de vitamines, minéraux et extraits d’herbes et de racines qui aident à reconstituer le corps et à maintenir le bon niveau d’hydratation. C’est une boisson pour tous, sans alcool et désaltérante, légèrement gazéifiée et au goût agréable dans ses deux variantes: Recharger (à base de jus de pamplemousse) e remettre (à base de grenade et de bleuets).

Pour lancer l’idée, d’abord en Italie et maintenant aussi sur le marché international, trois jeunes entrepreneurs de La Spezia mais milanais d’adoption, les frères Jacopo et Leonardo Signani, avec un ami de l’université, Leonardo Presti. Tous basés à Milan.

Un groupe d’entrepreneurs italiens, dont la famille, a également cru au projet Marzotto. Et ensemble, ils financent la nouvelle réalité. Pour entrer sur le marché des boissons haut de gamme, la famille Marzotto a investi 5 millions d’euros.

Il s’appelle Ignotus srl et est le véhicule à usage spécial créé par la branche familiale représentée par Guillaume Desforges, neveu de Paolo Marzotto et fils de Dominique Marzotto. Grâce à cet investissement, Ignotus a acheté 50% de Holy Industries qui est aujourd’hui évalué à environ 12 millions. Tout découle d’une idée made in USA.

Les frères Signani nous disent que tout vient d’avoir remarqué une boisson, Mercy, capable d’atténuer la gueule de bois de la gueule de bois, ils ont pensé contacter le fabricant avec l’idée de la lancer sur le marché italien, en adaptant son goût. Mais la route semblait en montée.

Pour cette raison, “nous avons décidé, avec le soutien de chimistes et nutritionnistes, de créer une nouvelle boisson gazeuse totalement dédiée au bien-être, avec une capacité extraordinaire d’acquérir des vitamines et avec une saveur plus captivante”. Et donc la boisson sainte est entrée sur le marché en 2017. Mais il y a eu ensuite différentes étapes d’évolution.

Travail en cours. À la fin de l’année dernière, les fondateurs de Holy, déjà très présents dans la chaîne Ho.re.ca, ont décidé de reformuler l’emballage et les recettes, grâce à l’arrivée de Giorgio Vismara, aujourd’hui directeur général de Holy et avec une expérience de vingt ans entre Coca derrière lui. Cola et Red Bull. Holy est enregistré auprès de la marque La boisson bien-être, pour souligner la volonté d’unifier différents secteurs, de la beauté au fitness. «Un concept repensé et revisité, fruit d’un grand travail. Vismara a pris environ six mois pour changer la recette et l’emballage tout en conservant le même apport en vitamines. Il a ajouté des jus de fruits naturels qui ont amélioré la saveur et nous sommes passés de la boîte au verre.

Nous avons également créé une infrastructure informatique pour optimiser les processus métier “, explique Jacopo Signani. Pendant ce temps, le produit miraculeux a signé d’importants contrats dans le monde de la grande distribution, à commencer par MyChef. «Les résultats des ventes nous ont ouvert les portes Maisons de repos, Pam, Bennet et nous avons conclu des accords de distribution avec Tigros, Ali et 40 autres structures de distribution en gros en Italie. Par ailleurs, le marché londonien a également été ouvert avec une présence sur le circuit Cash & Carry.

À Londres, nous avons embauché l’ancien directeur des ventes de Moster, Chas Loze (premier dans Monster Energy) », poursuit Jacopo. Il est encore tôt pour parler de bénéfices mais en attendant le chiffre d’affaires augmente et la prévision du chiffre d’affaires fin 2020 se situe autour de 5 millions d’euros, la moitié d’Italie et l’autre moitié du monde britannique.

Pendant ce temps, en septembre de cette année, un nouvel emballage sera lancé, cette fois conçu par Stefano Giovannoni (spezzino, comme les frères Signani et signature d’importants projets de design internationaux).

Pendant ce temps, le développement ultérieur de Holy prévoit un autre cycle. Ils sont en fait en cours négociations avec les family offices internationaux et fonds de capital-investissement construire un consortium capable de soutenir des projets d’investissement ambitieux. En particulier, la poursuite du développement du marché britannique et de nouvelles ouvertures entre les États-Unis, le Mexique, l’Australie, la Chine, le Japon et la Turquie.

De plus, plusieurs dossiers sont sur la table pour conclure des accords avec d’importants partenaires de distribution et de nouveaux noms pour rejoindre l’équipe. Après les deux frères, qui ont une grande envie de faire des affaires, déjà propriétaires des restaurants péruviens du Pacifique à Rome, Milan et Porto Cervo, achèvent la rénovation d’un bâtiment entier qui créera un Restaurant japonais sur quatre étages à Milan dans la zone de Sarpi avec un concept très innovant et un design tout aussi intrigant. Et dans les projets futurs, il peut également y avoir monde hôtelier. Mais maintenant, il est trop tôt pour avoir des détails.