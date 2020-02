Saint Valentin: dans quelle mesure êtes-vous compatible financièrement?

Toujours, “parler d’argent” est un grand tabou, d’autant plus si vous cherchez une âme sœur. L’argent est un sujet particulièrement sensible. En fait, rendre votre situation financière claire est la meilleure décision, moins vous êtes clair si vous êtes aligné ou non!

Avoir une perception très similaire de l’argent aide à prendre ensemble des décisions importantes, à prendre en compte et à respecter des objectifs mutuels et, peut-être un jour, à se faire confiance pour protéger leur avenir financier commun. Selon certaines données du Washington Post, 78% des couples qui parlent d’argent chaque semaine se disent heureux, 60% sont heureux d’en discuter mensuellement et comme ils parlent moins, il semble que l’affinité du couple soit affectée . Pourcentages qui changent en fonction de la génération à laquelle ils appartiennent.

Discussion libre sur le thème des “finances personnelles”

74% des couples composés de la génération Y

63% des couples de génération X

seulement 56% des baby-boomers

Mais comment en parler surtout le premier rendez-vous?

Phase 1 – Qui paie?

En théorie, ceux qui proposent une sortie devraient payer. Comment proposer l’invitation? “Je voudrais vous emmener dîner un de ces soirs” et non “Voulez-vous dîner ensemble?”. Soyez clair, simple et décisif. Si quelqu’un vous invite et montre la deuxième affirmation, vous aurez besoin d’avoir de l’argent et des cartes mères de toutes sortes. Dans certaines circonstances fortuites, il peut même arriver de vous retrouver devant celui qui préfère diviser le coût d’un dîner en deux. Comment comprendre à quoi s’attendre?

En supposant que – pour la bravoure au moins – les hommes devraient payer même si la proie choisie est financièrement autonome, une façon de clarifier sa position est de LE DONNER bien à l’avance.

«J’ai acheté une maison il y a quelques mois. Bien sûr, l’hypothèque est exigeante! “.

Cela me semble un signal clair. Échapper.

Phase 2 – Mieux se connaître

Parler d’argent quotidiennement et comprendre les priorités financières de chacun devrait être tout à fait naturel. Une relation saine est basée sur des valeurs partagées et l’argent fait partie du processus de connaissance de cette personne. S’il vous parle souvent de voyages et de dépenses fous, faites-lui peur:

Costa Rica? C’est la destination de mes rêves … à la retraite!

La légende

Selon la tradition chrétienne, le saint a donné de l’argent à une fille lui permettant d’avoir une dot et de la sauver de la perdition. Son noble geste, témoignage d’un message d’amour.

Le cadeau idéal pour la Saint-Valentin aujourd’hui? Un beau dialogue constructif.