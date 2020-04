Sainz insiste pour avoir l’air orange: «Ferrari? Je préfère ne pas commenter les rumeurs »

La grande saison 2019 que Carlos Sainz a terminée, dans lequel il a mené la récupération de McLaren, a obtenu son premier podium en Formule 1 et a terminé la saison à la sixième place du championnat des pilotes, a renforcé son prestige dans le paddock et lui a permis de devenir l’un des meilleurs du gril.

Ceci, dans une saison où 16 des 20 pilotes du même signer un nouveau contrat Pour la saison 2021, c’est sans aucun doute important et fait que le joueur madrilène s’implique dans les pools et les rumeurs sur les transferts.

“Tout le monde sait à quel point je suis heureux chez McLaren, je suis très confiant dans le projet”

Et, même s’il y aura des postes vacants chez Mercedes et Red Bull, celui de Sebastian Vettel chez Ferrari est celui qui donne le plus de discours, puisque l’Allemand a terminé les deux dernières saisons discrètes en rouge et Charles Leclerc a fait irruption dans la Scuderia au point de renouveler son lien avec ceux de Maranello jusqu’en 2024.

Ainsi, si Vettel finit par quitter Ferrari, des pilotes comme Daniel Ricciardo ou Carlos Sainz Ils ont été vêtus de rouge par certains médias et anciens pilotes, auxquels l’Espagne répond avec fierté. «Il est humain de se sentir bien lorsque les gens de votre secteur reconnaissent votre travail et apprécient ce que vous faites. Il y a beaucoup de pilotes qui terminent leur contrat cette année et les rumeurs vont toujours sauter ».

Sainz, qui a assisté à divers médias espagnols pour traiter des problèmes actuels d’une Formule 1 frappée par le coronavirus, insiste sur sa foi dans le projet McLaren. “Je pense que tout le monde sait à quel point je suis heureux chez McLaren, j’ai une grande confiance dans le projet et dans le groupe humain derrière. Quand j’ai signé le contrat, je savais que j’avais un défi majeur à relever. McLaren était loin de son meilleur moment et je devais diriger l’équipe et faire de mon mieux pour développer une bonne voiture “, se souvient-il.

Sainz apprécie particulièrement le sens de l’unité et du travail d’équipe qui règne chez McLaren.

Ainsi, Sainz nie être préoccupé par le changement d’équipes et rappelle qu’il a déjà entamé des pourparlers avec ceux de Woking avant que tout ne soit modifié par la pandémie de COVID-19. “ Je pense que l’équipe et moi-même avons relevé ce défi et franchi une étape importante en 2019. J’ai déjà dit qu’au début de l’année il y avait une conversation à reprendre, mais en ce moment tout est paralysé et il faudra du temps pour voir le mouvement ».

Enfin, Sainz a été clair sur la rumeur d’une éventuelle signature de Ferrari, refusant tout intérêt à commenter ce type d’informations. «Concernant la possibilité de Ferrari, je préfère ne pas commenter les rumeurs. Je me concentre sur McLaren »conclut-il.