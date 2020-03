Sainz intensifie sa préparation pendant l’accouchement: «Je m’entraîne plus que jamais»

Pas grand chose à faire pendant l’accouchement et cela affecte également les pilotes de Formule 1 résidant dans les pays qui en souffrent. C’est le cas de Carlos Sainz, arrivé il y a quelques jours à Madrid en provenance d’Australie, où le premier Grand Prix de la saison a été annulé le même vendredi matin.

Pour cette raison, Sainz doit rester en quarantaine pendant au moins deux semaines sur la recommandation de McLaren, car l’un des membres de l’équipe a été infecté, bien qu’il se soit déjà rétabli et que tous les membres de l’équipe aient déménagé à Melbourne, y compris Sainz, ils ont donné des résultats négatifs dans le test du coronavirus.

Dans tous les cas, Sainz doit respecter les exigences du gouvernement espagnol, donc il ne peut pas quitter la maison si ce n’est pas strictement nécessaire, donc il n’y a pas de voyages, pas d’événements promotionnels ou tout autre type d’activité professionnelle à son ordre du jour. que le madrilène Profitez-en pour faire l’une de vos activités préférées: entraînement physique.

Je me sens bien. De toute évidence, je suis en quarantaine depuis quelques jours depuis notre retour d’Australie “, dit-il. Carlos Sainz. Mais je me sens bien, honnêtement, Je m’entraîne plus que jamais car il y a beaucoup de temps pour le faire. L’entraînement de pré-saison était bon, mais tu veux toujours en faire plus et j’essaye de le faire maintenant ».

Il ne fait aucun doute que la situation est étrange et inquiétante pour tout le monde, y compris les membres de la Formule 1, qui ne savent pas quand la saison 2020 commencera après que toutes les courses avant juin ont été annulées ou reportées. «C’est une question à laquelle je pense que personne ne sait comment répondre pour le moment. C’est impossible à savoir. Mais j’espère bientôt. J’espère que nous resterons à la maison, cela passera rapidement et nous pourrons tous retourner à nos vies normales. Mais c’est une situation étrange “, admet Sainz.

