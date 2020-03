salaire, avantages sociaux, heures supplémentaires et bonheur – Econsultancy

Le contenu de ce briefing est tiré du rapport d’enquête sur les carrières et les salaires d’Econsultancy, produit en association avec Marketing Week. Lancé en 2015, il s’agit du recensement le plus approfondi de l’industrie des carrières et des salaires en marketing au Royaume-Uni, présentant un regard solide sur les tendances en milieu de travail et les expériences des spécialistes du marketing.

Ce briefing examine les tendances du marketing en ce qui concerne le sexe: en particulier, l’écart persistant qui subsiste entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le montant qu’ils sont payés, leur ancienneté et leur bonheur dans leurs rôles. Il examine également comment le sexe affecte les types d’avantages que les commerçants apprécient, la probabilité qu’ils en profitent et la quantité d’heures supplémentaires qu’ils effectuent.

Explorez le rapport plus large pour une multitude de statistiques et d’analyses sur les qualifications en marketing, le marketing en tant que carrière, où les spécialistes du marketing veulent travailler, la diversité et l’inclusion, et bien plus encore.