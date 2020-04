Salle des certificats: comment sélectionner le certificat adapté à vos besoins

Le 16 avril, le quatrième épisode de Certificate Room, format vidéo entièrement dédié au monde des certificats.

Dans l’épisode Salle des certificats: un certificat pour chaque besoin (https://www.wallstreetitalia.com/certificates-room-un-certificato-per-ogni-esigenza-video/), dernière introduction au monde des certificats, deux thèmes ont été abordés: les types de certificats et la matrice des certificats.

Ce dernier est le résultat de la collaboration entre WSI et Certificates and Derivatives visant à donner aux investisseurs un outil valide et simple conseillers financiers pour trouver le meilleur certificat en fonction de vos besoins et objectifs d’investissement. Dans cet article, nous abordons les deux problèmes en faisant référence à la vidéo pour une analyse complète.

Un certificat pour chaque besoin

Selon la classification Acepi, tous les certificats peuvent être essentiellement retracés, selon le niveau de risque et la présence ou non de protection du capital investi, à quatre macro-catégories: certificats de capital protégé, certificats de capital à protection conditionnelle, certificats de capital non protégés et certificats à effet de levier.



la certificats à capital protégé vous permettre de bénéficier de la hausse (ou de la baisse) de l’actif sous-jacent tout en protégeant le capital investi en cas de baisse ou d’augmentation. la niveau de protection elle est définie au départ et peut être à la fois totale et partielle. Dans le cas d’une protection totale, le remboursement minimum sera de 100% du capital, sinon il sera inférieur à 100%, généralement compris entre 80 et 90%. Parfois, ces produits ont également un facteur de participation, exprimé en pourcentage, qui définit la relation entre la variation du sous-jacent et la modification du certificat. En fait, amplifier la performance du certificat par rapport au sous-jacent. La participation est souvent linéaire, c’est-à-dire que la variation d’un% du sous-jacent correspond à une variation du certificat de même taille. La participation peut être inférieure ou supérieure à 100%. Les principales catégories de certificats à capital protégé sont Protection de l’équité, je Double victoire, le Protection express et moi Certificats numériques.

la certificats à capital protégé sous condition vous permettent de bénéficier de l’augmentation de l’actif sous-jacent (dans certains cas même de la baisse) et de protéger le capital investi, à condition que le sous-jacent ne tombe pas en dessous d’un niveau prédéfini, appelé barrière de protection. Au sein de ce niveau, qui se situe généralement entre 30 et 40% en dessous de la grève (valeur initiale), un remboursement total du capital nominal ou même un rendement positif peuvent être obtenus, selon les catégories de certificats. En revanche, la barrière est violée et la protection du certificat cesse d’exister et l’instrument agit comme un certificat de capital non protégé, reproduisant linéairement l’activité sous-jacente.

quand le certificat perd sa protection l’événement de barrière se serait produit. Quand l’événement barrière peut-il se produire? La mesure peut être continue ou discrète. La mesure est discrète si le niveau du sous-jacent n’est mesuré qu’une seule fois, généralement à l’expiration de l’instrument. À cette date, le prix de l’actif sous-jacent est comparé à la barrière respective et, si son niveau est supérieur au seuil fixé, le remboursement tiendra compte de la protection. Sinon, la protection est perdue et le remboursement dépendra du taux de conversion (ou multiple) entre le certificat et l’actif sous-jacent. Si la mesure est continue, le niveau du sous-jacent est plutôt comparé chaque jour à la barrière respective jusqu’à l’expiration du certificat, ou jusqu’à ce qu’il atteigne le même, avec une perte de protection conséquente (dans certains certificats, continu signifie tout moment de la session, c’est-à-dire intrajournalier, pour d’autres uniquement au cours de clôture). En tout cas, si vous sautez la protection, il n’est pas dit que le certificat entraîne une perte sur le capital. En fait, les prix du sous-jacent peuvent augmenter, revenant au-dessus de la grève. Parmi les instruments de capital à protection conditionnelle, les principaux sont Airbag, je prime, je Collecte d’argent, le expresset je Twin Win.

Certificats de capital non protégés ils sont les plus simples dans leur construction. Ils sont souvent utilisés pour suivre la performance de l’indice boursier comme alternative à d’autres instruments tels que les ETF, mais peuvent potentiellement suivre n’importe quel actif sous-jacent. Cela inclut les benchmarks, les remises et les performances.

Les certificats de levier sont de deux types, longs et courts, et vous permettent de participer à la hausse et à la baisse de l’actif sous-jacent respectivement, avec un effet de levier. Le levier peut être fixe ou dynamique. Turbo Long et Short, Mini Futures et Fixed Leviers entrent dans cette catégorie.

La matrice des certificats

Le développement de la matrice s’inspire des travaux menés par Mauro Camelia dans le livre: “Certificats dans l’allocation d’actifs de la clientèle privée”.

La matrice est composée d’un axe vertical et d’un axe horizontal. Dans l’horizontale, vous trouverez les principaux types de certificats divisés en catégories et sous-catégories ACEPI. Sur l’axe vertical, on retrouve plutôt les objectifs d’investissement.

à réduction des risques du portefeuille signifie la présence de mécanismes de protection conditionnels ou inconditionnels qui contribuent à réduire le risque global du portefeuille. Par conséquent, optimisez la performance du sous-jacent par la reconnaissance d’une prime à l’échéance ou par une participation asymétrique.

la structure des coupons fait référence à la nécessité d’obtenir des coupons (conditionnels ou inconditionnels), un élément très apprécié par les investisseurs italiens. La surperformance nous permet d’optimiser la performance du sous-jacent par la reconnaissance d’une prime expirant ou par une participation asymétrique. L ‘ optimisation fiscale c’est la caractéristique pour laquelle les revenus générés par les certificats, puisqu’ils sont considérés comme des revenus différents, peuvent être utilisés pour compenser les pertes présentes dans le portefeuille au cours des 4 dernières années.

la récupération des pertes passées c’est la présence de mécanismes de protection conditionnels ou inconditionnels qui nous permettent d’obtenir des rendements même dans des phases de marché défavorables, contribuant à réduire les pertes de portefeuille. L ‘effet de levier pour ceux qui veulent augmenter les performances et la couverture du portefeuille pour ceux qui ont besoin de couvrir le portefeuille exposé sur un certain type d’actif.

À ce stade, il est clair, par exemple, que si un investisseur a besoin d’un produit à structure de coupons, il peut choisir, en fonction de la nécessité d’une protection conditionnelle ou inconditionnelle, entre la protection avec coupon et la collecte en espèces. Ou si vous cherchez la réduction de rrisque de portefeuille et une surperformance peut-être pour récupérer les pertes passées peut utiliser un plafond de bonus.

Dans les prochains épisodes, nous commencerons à analyser les différents types de certificats.