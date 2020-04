Salle des certificats: divers revenus du capital et optimisation fiscale avec certificats

par Michele Fanigliulo

Parmi les principales caractéristiques et forces des certificats, nous trouvons égalementefficacité fiscale. Dans cet article, nous reprenons l’épisode de Certificates Room diffusé le 19 mars pour approfondir cet aspect. Rappelons que l’hôte de l’épisode, que vous pouvez consulter sur le lien (https://www.wallstreetitalia.com/certificates-room-ottimizzazione-fiscale-di-un-portafoglio-tramite-certificati/)c’était Giovanni Cuniberti, professeur d’université et responsable du conseil en honoraires uniquement pour Gamma Capital Markets.

Ces derniers temps, il y a eu une augmentation progressive de la imposition des revenus financiers. Les instruments financiers génèrent généralement deux types de revenus: capital et revenus divers. la revenu en capital ils découlent directement de l’utilisation du capital et dépendent de certains événements. Par exemple, des coupons, des dividendes. Je rdifférentes modifications en revanche, ils découlent de la réalisation, lors de la vente d’un instrument financier, d’écarts positifs (plus-values) ou négatifs (moins-values) par rapport au prix d’achat. Les premiers ne peuvent avoir que des valeurs positives, les seconds peuvent être configurés à la fois en gains (plus-values) et en pertes (moins-values).

Les plus-values ​​sont imposées directement à la source et de manière indépendante, sans possibilité de compenser d’éventuels gains avec pertes antérieures. Il s’agit d’un élément important car dans certains cas, il est une source d’inefficacité pour certains outils.

Les certificats sont les outils les plus efficaces du point de vue fiscal



Les certificats sont des instruments dotés d’une efficacité fiscale unique et deviennent de plus en plus un thème central dans la gestion du portefeuille d’investisseurs.

La question de la fiscalité est importante car les certificats sont l’un des rares outils qui combine la composante de compensation fiscale avec un flux de coupons qui rappelle le marché obligataire. Évidemment, il ne faut pas commettre l’erreur de confondre le certificat avec une obligation, car le certificat présente de plus grands risques.

Mais s’ils sont utilisés avec soin, ils peuvent apporter des gains d’efficacité extraordinaires. Les certificats permettent de compenser les valeurs négatives selon la réglementation de l’article 67, paragraphe 1 du TUIR, précisément parce qu’ils sont considérés comme un flux de coupons provenant de revenus différents et non de capitaux.

Comme le montre le tableau ci-dessus,taux il est de 26% pour les principaux instruments financiers à l’exception des obligations d’État. Quant au nature financière de la plus-value, rappelez-vous que pour les gains en capital, les bénéfices sont imposés, qu’il y ait ou non des pertes en capital dans le portefeuille. Si je gagne 100, ces 100 seront immédiatement soumis à une taxe de 26%, soit 26 euros. Cela se fait pour des instruments tels que des fonds et des ETF ou pour des instruments tels que des coupons obligataires ou des dividendes en actions. Ce type de profit ne peut être compensé par une perte antérieure. Cela ne s’applique pas aux certificats qui peuvent compenser les gains en capital contre les pertes. Par conséquent, le flux de coupons de fonds, d’actions et d’obligations ne peut pas être compensé par des pertes provenant de revenus différents, alors qu’il est possible de compenser les bénéfices des coupons des certificats de toute perte passée.

Au lieu de cela, si nous regardons la la nature de la perte, nous avons des surprises car les fonds, les ETF, les obligations et les actions peuvent générer des pertes en capital compensées par des plus-values. Mais voici quelques règles à connaître. Lorsqu’une perte en capital survient avec des fonds ou des FNB, elle ne peut pas être compensée avec d’autres revenus en capital, mais uniquement avec d’autres revenus différents. Donc, si je n’ai que des fonds dans mon portefeuille, je ne pourrai jamais compenser les pertes.

Si, en revanche, j’ai des fonds et des ETF qui se combinent avec des revenus différents, tels que des gains en capital sur obligations ou actions ou des coupons sur certificats, ce gain en capital peut être compensé. Tout ce qui est généré comme une perte sur tout type d’instrument peut être compensé par un gain sur les obligations, les actions et le flux de coupons des certificats. D’un point de vue fiscal, il est donc inefficace d’avoir un portefeuille à 100% composé de fonds ou d’ETF.

Les pertes enregistrées sont quantifiées comme une diminution des plus-values ​​réalisées lors d’opérations ultérieures intervenant dans la même relation, au cours de la même période fiscale et au cours des 4 années suivantes, permettant non seulement leur compensation mais également leur report dans le futur. Au bout des 4 ans prévus, si les pertes n’ont pas encore été compensées, elles sont inévitablement perdues.

Ce qui vient d’être dit confirme la tendance récente à construire des Certificats capables d’offrir un rendement potentiel élevé à très court terme (comme le Cash Collect Maxi Coupon), alimentant l’émission d’instruments garantissant des revenus élevés d’ici la fin de l’année, terme utile pour concrétiser la compensation.

la compensation peut se produire principalement dans deux façons et cela dépend du comportement de l’intermédiaire. Le premier cas se produit lorsque le certificat génère un gain en capital à partir du coupon et cela va compenser la perte dans le sac à dos fiscal et est donc crédité grossièrement sur le compte courant. S’il n’y a pas de pertes, il est clairement crédité.

La situation la plus complexe se produit lorsque l’intermédiaire reporte l’imposition du produit à une période future ou même à l’expiration du certificat. C’est un cas très rare mais il est bon de le savoir. Dans ce cas, je suis crédité du coupon brut et cela n’est vérifié avec le sac à dos fiscal qu’après un certain temps. Il est toujours important pour le consultant de s’assurer de l’interprétation que l’intermédiaire donne de la question fiscale car cela pourrait invalider une stratégie développée avec le client pour tenter d’ajuster son portefeuille de pertes en capital.

Un sujet important concerne i certificats de capital garanti souvent considérées comme égales à une obligation des intermédiaires. Cela implique une non-compensation de la perte au point de les faire assimiler à une obligation et de perdre l’avantage fiscal du certificat. Encore une fois, vous devez interagir avec l’intermédiaire pour comprendre comment il interprète le problème.

Un cas pratique: les maxi coupons



De nombreux consultants utilisent le thème du certificat non pas tant pour générer un profit que pour reporter une perte de 4 ans. Excellent à cet effet sont i coupon maxi qui ont le premier coupon particulièrement important et qui est souvent garanti. C’est précisément parce que ce sont des outils conçus pour compenser les pertes précédemment réalisées.

Dans l’image suivante, nous rapportons un exemple.

Dans ce cas réel, le certificat émis en 2017 prévoyait un coupon de 25% en août de la même année au cas où les actifs sous-jacents du basket-ball n’auraient pas baissé de plus de 90% de leur grève. En fait, le premier coupon était garanti. Par conséquent, en supposant que 100 avaient été investis, l’investisseur aurait perçu le 7 août 2017 un coupon de 25. Coupon que je peux utiliser pour compenser les pertes antérieures. En supposant que vous avez 30 pertes en capital, 25 sont compensées et seulement 5 restent dans mon portefeuille.

Mais attention. Si j’achète le produit uniquement pour reporter la perte, puis que je vends le certificat immédiatement après la collecte du coupon, je ne peux pas dire que j’ai réalisé un bénéfice de 25%, car la vente après le détachement du coupon entraînera une perte en capital de 25% sur le certificat. En effet, le prix du produit sera passé de 100 à 25 euros. J’ai donc obtenu la compensation du point de vue du coupon (impôt) mais j’ai ensuite une perte égale au coupon du point de vue du compte de capital. C’est pourquoi on dit que ces outils sont utilisés pour reporter (jusqu’à quatre ans) la perte mais pas, à court terme, pour générer un profit. Évidemment, le problème est différent si j’expire le produit. Dans ce cas, j’aurai ramené le coupon chez moi, j’aurai compensé le gain en capital avec la perte en capital. Mais je prendrai alors le risque à maturité lié à tout événement barrière. Habituellement, les consultants utilisent ce produit à des fins fiscales pour reporter les pertes des clients.