Salle des certificats: le coronavirus affecte les marchés. Comment se défendre?

4 mars 2020, par la rédaction de Wall Street Italia

Épisode spécial de la salle des certificats le mercredi 11 mars à 17h30, entièrement dédié aux impacts du coronavirus sur le marché et aux futurs scénarios possibles. Le coronavirus a en effet frappé les marchés, qui ont clôturé la pire semaine depuis 2008 vendredi dernier (28 février).

Presque aucune classe d’actifs n’a été enregistrée, le rouge s’est en effet étendu aux secteurs des actions, des matières premières et de certains obligations.

Pour l’instant, le marché ne semble souffrir que d’un fort ralentissement de la croissance mondiale, comme le soulignent déjà les données chinoises du PMI pour février. Nous en avons parlé avec Michele Fanigliulo, analyste technique et financière du bureau de recherche WSI, Eugenio Sartorelli, analyste de marché et membre du comité scientifique du SIAT et Luca Comunian, spécialiste produit de BNP Paribas.

Eugenio Sartorelli analysera la situation du marché en expliquant quels sont les scénarios les plus probables à court et moyen terme et nous montrera quelques titres italiens et européens intéressants. Luca Comunian avec Michele Fanigliulo expliquera comment je

les certificats peuvent aider dans cette phase de marché.

Recherchez les mises à jour de la salle des certificats: le coronavirus arrive sur les marchés. Comment se défendre? entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: