Salle des certificats: parce que les certificats s’imposent dans le monde du conseil

Commissaire: Michele Fanigliulo, WSI Research Office

Nous vous proposons les temps forts de l’épisode de #CertificatesRoom que vous trouverez lié en bas de la page, dans le but de revoir les concepts clés et de rendre le matériel de formation disponible. Le premier épisode a été diffusé le mercredi 19 février et nous nous sommes occupés de définir les certificats et d’expliquer pourquoi ces outils prennent de plus en plus de place dans le monde des consultants.

Prochain rendez-vous le jeudi 19 mars à 11h30 avec invité Giovanni Cuniberti, professeur d’université et consultant financier. Le thème principal sera celui deoptimisation fiscale du portefeuille à travers des certificats et nous le ferons avec de nombreux exemples pratiques.

Quels sont les certificats?

la certificats d’investissement ce sont des instruments dérivés, plus précisément ils sont dérivés titrisés. Qu’est-ce que cela signifie?

Qui sont une combinaison d’instruments dérivés groupés, ou combinés par un intermédiaire financier (par exemple une banque d’investissement), en tant que structurant, dans un instrument unique avec son propre profil de rendement des risques. De cette façon, le certificat vous permet de prendre position sur un actif financier sous-jacent, tel qu’une action, un indice actions, une devise, une marchandise ou un taux d’intérêt. En bref, l’intermédiaire financier combine plusieurs dérivés, principalement de la vanille ordinaire et des options exotiques, construisant un nouvel instrument financier qui présente une relation particulière entre la performance du sous-jacent et le gain, ou les résultats de l’instrument. Cette relation est appelée fonction de profit du certificat.

Les raisons du succès

Le succès repose sur une série de facteurs contributifs, certains liés au développement de l’ingénierie financière et d’autres au contexte macroéconomique. En particulier, nous nous souvenons:

L’amélioration transparence de l’information des intermédiaires. Cela permet une meilleure compréhension par les investisseurs et contribue à améliorer le sentiment de confiance envers l’instrument.

A augmentél’efficacité de ces marchés, qui permettent une plus grande facilité de liquidation, facilitant la gestion des investissements.

la politiques des intermédiaires financiers ils ont orienté leurs efforts sur les certificats d’investissement, dans le but d’élargir la gamme de produits proposés et d’offrir une alternative valable aux outils moins performants.

Plus récemment, beaucoup de choses ont influencé la faim de retourscompte tenu des niveaux très bas des rendements des obligations d’État, suite aux politiques monétaires accommodantes des banques centrales.

Les énormes masses de liquidités plongées sur les actifs à risque (capitaux propres en premier lieu) ont des marchés beaucoup plus nerveux et difficiles à gérer.

La soif de rendement et une plus grande volatilité des marchés en particulier ont favorisé la diffusion de ce type de produit. Comme le montre le tableau ci-dessous, la croissance des investisseurs a augmenté de plus en plus coût d’opportunité pour rester en dehors des marchés des actifs risqués.

D’où la nécessité avant tout pour un peuple d’épargnants comme l’italien appelé Bot people de revoir complètement leur allocation stratégique d’actifs en faveur des actifs risqués et, pour les conseillers financiers, la nécessité d’acheter une protection contre la plus grande volatilité des actifs risqués. Une protection qui peut être acquise à la fois en diversifiant par actif, mais aussi aujourd’hui par instrument financier, grâce à l’aide de certificats d’investissement. Des outils capables de générer retours asymétriques, par exemple en assurant la protection du capital investi dans les phases négatives des marchés, en travaillant en effet à réduire la volatilité et le risque du portefeuille.

Y a-t-il un besoin?

Absolument oui et malheureusement nous le voyons aussi de nos jours. Les marchés boursiers sont devenus de plus en plus violents dans leurs changements de direction, ce qui rend l’investissement direct sur le marché de plus en plus difficile. Le graphique suivant, qui étudie la saisonnalité de l’Euro Stoxx 50 et compare la tendance moyenne de l’indice européen depuis 1988 et 2009, montre clairement cette dynamique.

Croissance sur le marché primaire et secondaire

Tout cela explique automatiquement le succès de ces produits. Si nous regardons le marché primaire, où les certificats sont placés, ceux-ci sont passés de 4 millions au total émis en 2010 et 241 émissions à 17,2 millions placés (+ 330%) et 824 émissions (+ 242%) en 2019.

Si l’on regarde plutôt le marché secondaire, où les certificats sont échangés après placement, le nombre de produits cotés en Bourse en 2019 sur Sedex et Certix s’élève à 4624 et les volumes échangés à environ 17 milliards d’euros. En 2015, les deux marchés comptaient 2 871 ISIN répertoriés et 8,8 milliards de volumes. Une augmentation de 61% et 93% respectivement.

Réduction de la collecte d’espèces

Résumant tout ce que nous avons dit avec un exemple pratique, nous pouvons prendre un certificat BNP Paribas recueille de l’argent sur Intesa Sanpaolo (ISIN: NL0014088155). Un produit, actuellement à prix réduit, qui paie 1,6% de primes trimestrielles conditionnelles et qui a un niveau barrière de 60% (1,4142 €). Aux dates d’évaluation, le certificat paie le coupon à condition que les prix restent supérieurs au niveau barrière. À l’échéance, cependant, l’investisseur reçoit la valeur nominale du certificat lorsque le prix du sous-jacent est égal ou supérieur au niveau barrière, comme indiqué dans l’exemple ci-dessous. En cas de performance négative du sous-jacent au-delà du niveau de la barrière, l’investisseur reçoit un montant proportionnel à la performance négative du sous-jacent (avec pour conséquence une perte sur le capital investi). Les Step Downs, cependant, ajoutent un autre aspect important au produit, à savoir le remboursement anticipé avec effet Step-Down. Ce dernier augmente la possibilité de remboursement anticipé car le niveau de remboursement diminue de 5% tous les six mois, à partir du sixième mois d’évaluation, pour atteindre jusqu’à 90% de la valeur initiale du sous-jacent.

Revoyez le premier épisode de Certificates Room!