Salle des certificats: un certificat pour chaque besoin (VIDEO)

15 avril 2020, par la rédaction de Wall Street Italia

L’épisode d’avril de Salle des certificats, format dédié au monde des certificats.

Dans cet épisode Michele Fanigliulo, du WSI Research Office, et Vincenzo Gallo, du Bureau des certificats et des études dérivées, parlera de la classification ACEPI des certificats et la matrice des certificats.

Un outil spécialement conçu pour les consultants et les investisseurs qui souhaitent identifier le certificat qui répond le mieux à leurs besoins.

