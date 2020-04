Salone del Risparmio: la 11e édition reportée au printemps 2021

21 avril 2020, par Alessandra Caparello

L’urgence du Coronavirus reporte la onzième édition d’Il Salone del Risparmio au printemps 2021 du mardi 20 au jeudi 22 avril. Initialement, il avait été décidé de reporter l’événement, prévu du 31 mars au 2 avril, en juin. Maintenant, le glissement directement à l’année prochaine.

“Le report de l’événement de référence pour l’industrie italienne de la gestion d’actifs est un choix difficile mais inévitable – commente-t-il Fabio Galli, directeur général d’Assogestioni – Au cours des prochains mois, à travers les initiatives et outils mis en place par l’Association avec tous les associés et sponsors du Salon, nous continuerons le travail de diffusion sur les enjeux les plus pertinents du secteur et nous serons aux côtés des opérateurs pour les aider à répondre à leurs besoins d’information et de formation, particulièrement élevés dans les phases d’incertitude “. “Nous poursuivrons également nos travaux d’élaboration de propositions pour contribuer à la revitalisation de l’économie du pays, comme la plus récente d’un Pir spécialisé dans les PME et les crédits.”