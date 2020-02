Salone del Risparmio, l’édition 2020 se tiendra du 24 au 26 juin 2020

28 février 2020, par Massimiliano Volpe

Le coronavirus affecte également la Salone del Risparmio. Le conseil d’administration de Assogestioni, ayant pris note de l’urgence sanitaire persistante, a décidé de reporter l’édition 2020 à juin et donc l’événement, prévu du 31 mars au 2 avril, se tiendra les mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 juin.

«C’est un choix de responsabilité qui nécessite des efforts supplémentaires – commente-t-il Fabio Galli, directeur général d’Assogestioni – mais nous sommes sûrs que l’extraordinaire engagement de tous les acteurs de l’épargne gérée permettra de transformer ce moment de difficulté en une croissance encore plus grande de l’attractivité et de la qualité de l’événement et des idées que nous voulons partager avec notre pays et les invités internationaux ».

Assogestioni remercie les sponsors, les institutions, les médias et les innombrables participants inscrits pour la collaboration et le soutien qu’ils nous ont déjà montrés.

