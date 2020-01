Salone del Risparmio: les inscriptions sont en cours pour l’événement qui se déroule du 31 mars au 2 avril

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la onzième édition de Salone del Risparmio, l’événement de référence du secteur de la gestion d’actifs créé par Assogestioni, qui revient de 31 mars un 2 avril au MiCo de Milan. à Fabio Galli, directeur général d’Assogestioni, l’événement représente “une opportunité irremplaçable de partage d’idées et de valorisation personnelle” qui touche tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement: des managers aux conseillers financiers en passant par les épargnants.

L’édition 2020, intitulée ‘Visions pour un monde sans intérêt. De la liquidité à l’économie réelle“Analyse l’environnement dans lequel opèrent les opérateurs d’épargne: incertitude politique, aplatissement des taux d’intérêt, volatilité croissante et niveaux de liquidités croissants sur les comptes courants que les banques déposent auprès de la BCE à des taux actuellement négatifs.

Au Salone del Risparmio, l’industrie se réunit pour faire le point sur son rôle systémique et les défis auxquels sont confrontés les managers:

«Tout d’abord – dit Galli – celui de conduire à la fois les consultants et les clients vers de nouvelles classes d’actifs, contribuant à la construction de portefeuilles et de produits plus diversifiés qui ouvrent les portes de l’économie réelle. Nous pouvons et devons travailler à améliorer la sensibilisation des clients grâce à l’éducation financière – ajoute Galli. Cependant, il est clair que la chaîne de valeur du management repose sur une évolution tout aussi importante du côté de la distribution et du conseil, soumise au défi des nouveaux investissements. Les épargnants seuls ne prennent pas l’initiative. C’est pourquoi il est primordial pour les consultants financiers d’entretenir une relation de confiance basée sur des compétences solides et la capacité à innover, leviers sur lesquels s’appuyer pour amener le client à comprendre et à accepter le changement “.

De nombreux thèmes qui feront l’objet du plus de 100 conférences à l’ordre du jour: les opportunités des marchés privés, la revitalisation des PIR, l’importance du capital humain, la relation entre fintech et épargne gérée, et encore l’économie circulaire, la diversité et la durabilité.

«La durabilité et l’inclusion – conclut Galli – sont les grands défis qui sous-tendent tout discours d’investissement. Cette année également au Salone, le thème de la grande valeur de l’innovation durable sous-tend tous les cours approfondis et sera au centre des projets spéciaux sur lesquels nous travaillons pour impliquer encore plus d’opérateurs et d’épargnants “.

2 mois depuis le début, je suis plus de 110 les marques qui ont confirmé leur présence à ce qui s’annonce comme une édition riche en conférences, en insights, en moments de formation certifiée sur les sujets d’actualité du secteur et en opportunités de networking.

Les deux premiers jours sont ouverts exclusivement aux opérateurs du secteur, le troisième jour s’adresse également au public.

Pour vous inscrire gratuitement au Salone del Risparmio, il vous suffit de vous connecter au site www.salonedelrisparmio.com.