Sánchez considère que trois mois de PIB ont été perdus

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a reconnu au Congrès que les conséquences de l’urgence sanitaire provoquée par Covid-19 entraîneront une baisse du PIB telle que jusqu’à trois mois d’activité seront perdus. Elle s’appuie cependant sur un effet rebond pour une reprise rapide.

Sánchez a annoncé que “2020 n’aura pas douze mois, mais dix ou même neuf”, mais qu’il a également voulu donner un message d’espoir contenu: “la bonne nouvelle, modérée, est que cette urgence dépend de la paralysie de la situation”.

“Si nous parvenons à maintenir les niveaux d’emploi et la structure de production pendant la durée de la crise sans dommages graves et irréparables, à la fin de cette crise, il y aurait une reprise rapide, y compris un éventuel effet de rebond qui accélérera l’activité”, a-t-il déclaré.

Le président a assuré que toute l’artillerie disponible serait lancée pour aider les entreprises à surmonter cette urgence – “temporaire”, a-t-il insisté – et ainsi stopper la baisse de la production et de l’emploi. “Faites savoir aux entreprises que le gouvernement aidera à surmonter la crise temporaire, mais qu’elles continueront d’avoir besoin de leurs travailleurs lorsque la normalité sera rétablie”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a rappelé la batterie de mesures économiques approuvées pour aider les entreprises, les indépendants, les travailleurs, les familles et les groupes vulnérables avec ce qui est la plus grande mobilisation de ressources publiques de l’histoire de la démocratie, 20% du PIB annuel.

L’objectif est de stopper “la baisse de la production, la destruction de l’emploi” et de pouvoir relancer l’économie ultérieurement pour que la sortie de l’urgence économique se fasse sous la forme d’un “V” et non sous la forme d’un “L”.

Le Premier ministre, Pedro Sánchez, a annoncé mardi la mobilisation de 200 000 millions d’euros, près de 20% du PIB espagnol, pour des mesures de lutte et d’atténuation de “l’impact économique et social” de la crise des coronavirus dans notre pays, qui a déjà laissé plus de 11 300 personnes infectées et plus de 500 personnes décédées.

Dans une conférence de presse télématique après le Conseil des ministres, Sánchez a expliqué qu’il s’agit de “la plus grande mobilisation de ressources économiques de l’histoire récente de l’Espagne”, dont 117 000 millions seront “entièrement publics” et le reste “privé”. »Et cela sera appliqué dans un« très court laps de temps ».

