Santa Caterina Valfurva, non seulement le ski mais aussi le fat bike

Immergé dans le parc national du Stelvio, Santa Caterina Valfurva c’est un véritable paradis pour les amateurs de ski, de vélo et de randonnée. Destination parfaite aussi bien en hiver qu’en été, cet endroit de la province de Sondrio convient aussi bien aux vrais sportifs qu’aux amateurs de nature. Cependant, pour les premiers, entre ski et fat bike, il y a de quoi se faire plaisir.

Le domaine skiable est compétitif et assez varié, les remontées mécaniques sont en cours de rénovation et attendent toutes la connexion avec Bormio. À côté des sports d’hiver par excellence, cependant, à Santa Caterina, le cycliste passionné peut profiter des itinéraires de conte de fées. Mieux s’il y a beaucoup de neige. C’est là que gros vélo qui se transforme en un plaisir garanti peut-être après le ski ou même pour pratiquer un sport différent pendant la journée.

Faire du vélo dans la nature, dans une forêt de montagne par exemple, est une expérience régénérante, parfaite pour des vacances. Vous pédalez hors des sentiers battus, directement entre les arbres, sans être nécessairement des professionnels. La diffusion du fat bike a permis de découvrir et de vivre le paysage autour encore plus. «Fat» signifie «fat», mais cette évolution du VTT n’est pas du tout lourde; les pneus sont géants, avec des sections d’au moins 3,7 pouces et des jantes plus larges que 44 mm.

Gonflées à basse pression, ces roues permettent également au débutant de s’attaquer à n’importe quelle surface avec une facilité incroyable. L’adhérence absolue et la parfaite maîtrise du véhicule donnent l’impression de flotter sur la neige. Pédaler sans crainte de glisser, se déplacer facilement parmi les sapins et les mélèzes, dans le silence de la forêt enneigée, peut-être après le coucher du soleil, est un hors-piste à la portée de beaucoup, grâce également à la disponibilité de gros vélos électriques.

Les pneus sont partiellement dégonflés pour assurer une meilleure adhérence sur les terrains exigeants. Une destination qui s’est fortement concentrée sur les gros vélos est certainement Santa Caterina. Vous pouvez essayer à la fois sur le rythme pédestre qui parcourt de nombreux kilomètres à travers le pays et sur les sentiers les plus inaccessibles: cela dépend du degré d’entraînement et de préparation et de la familiarité avec les vélos en question.

L’Hôtel Sportif de S. Caterina Valfurva organise des circuits pour tous les goûts, avec des vélos musculaires mais aussi avec une assistance pédale. Et il propose un programme de 7 jours pour une semaine d’aventure. Un itinéraire? Valdidentro Cima Piazzi Scenery Mountain, Santa Caterina Valfurva Glacier Tour: c’est une ascension spectaculaire dans les bois jusqu’au pied du glacier Forni. Santa Caterina Valfurva Queen in White où vous pouvez parcourir quelques tronçons de l’ascension mythique du Giro d’Italia: le col de Gavia.

Et encore: Valdidentro Winter à Cancano où vous pourrez admirer la magie des lacs gelés de Cancano; Valdidentro Sunny Valley Tour avec l’ascension en téléphérique et l’itinéraire spectaculaire à haute altitude dans le cadre du mont Sobretta. Généralement pour une sortie de 9h30 à 12h30 ils sont de 45 euros par personne. Sans oublier le Nigth Tour: minitour avec dîner en altitude dans un lieu toujours différent. De 18h30 à 22h30 le coût est de 40 euros par personne hors dîner. Chaque itinéraire sera suivi d’un guide expert. Le coût de la demi-pension à l’hôtel est de 80 euros par jour et comprend également le sauna et l’entrée de la patinoire.

Le Sport Hotel, situé au coeur du Parc National du Stelvio et à 50 m. à pied des remontées mécaniques de Santa Caterina Valfurva, c’est un hôtel entièrement rénové avec une cuisine bien entretenue. Les technologies modernes, conformes aux normes européennes les plus strictes, se mêlent au goût de la tradition. De la réception aux chambres, les bois et la pierre rappellent la tradition alpine, sur les murs les reproductions de cartes postales anciennes témoignent de la ferveur qui anime Valfurva depuis plus d’un siècle.

La précieuse collection de vins millésimés invite le client à la “cave à vin”, une belle cave où Norberto Pedranzini sera heureux de recommander des vins à combiner avec une cuisine traditionnelle et internationale. A disposition des hôtes il y a un solarium, wi-fi et un local à skis entièrement équipé.