«Santander Design Manifesto», un outil qui peut guider toute équipe de conception d’expérience utilisateur

Banco Santander, conscient de l’utilisation d’Internet dans le monde et du changement que cela a signifié depuis sa création, a développé le “ Santander Design Manifesto ” à travers lequel les plus de 200 designers qui travaillent dans le monde pour l’entité ont une déclaration de principes communs qui les identifie et les engage.

Le manifeste de Santander Disign a été publié en mars de cette année et peut être consulté sur le site Web de la banque.

Aujourd’hui, l’expérience utilisateur complète est recherchée par un groupe de professionnels diversifiés qui combinent différentes compétences: programmation, connaissance des avancées et tendances techniques, conception d’interfaces compréhensibles, compréhension complète du contexte social ou économique, utilisation du big data , génération de mesures de suivi, esprit d’innovation ou empathie avec le client.

Le rôle de José Reséndiz, responsable de l’expérience utilisateur et des nouvelles affaires du groupe Santander, est «d’aider à améliorer le niveau des expériences utilisateur simples et attrayantes». Son domaine est actuellement en charge de créer de nouveaux business models pour accélérer la croissance de la banque.

Le “ Manifeste du design de Santander ” contient neuf principes: 1) découvrir ce qui est nécessaire, 2) être guidé par des données objectives, 3) être inclusif, 4) être innovant, 5) être un excellent moteur de recherche, 6) être courageux, 7) être simple, 8) être intelligent et 9) être un bon partenaire. Le manifeste est un outil qui peut guider toute équipe de conception d’expérience utilisateur.

De Banco Santander, ils soulignent que «c’est un document qui explique ce que le design signifie pour nous en neuf principes qui guident et donnent un contexte à notre travail quotidien pour toujours offrir la meilleure expérience numérique à nos clients. À Santander, nous voulons être une banque simple, personnelle et équitable. Il est de notre responsabilité de transférer ces valeurs dans ce que nous faisons tous les jours, c’est pourquoi nous voulons avoir un Manifeste commun, conçu et créé par toute la communauté Santander Design. Quelques principes qui nous représentent et nous engagent ».

Connexes

.