Santander prévoit une augmentation des délinquances en 2020 et 2021 en raison du coronavirus

«Nous prévoyons que la pandémie continuera d’avoir un impact négatif sur nos activités en 2020, nous ne prévoyons pas atteindre en 2020 les résultats financiers que nous avons publiés en janvier. La mesure dans laquelle la pandémie Covid-19 affectera nos résultats dépendra de la durée et du niveau de perturbation de l’activité économique régionale et mondiale, ce qui est impossible à prévoir pour le moment. »

Il a déclaré avoir lancé un programme d’allégement pour les débiteurs, particuliers et petites et moyennes entreprises, leur offrant la possibilité de différer le paiement de leur principal et des intérêts, auquel jusqu’au 10 avril près de 379 000 clients se sont inscrits.

De ces 379 000 clients, 53% ont des prêts sur carte de crédit, 17% des prêts sur salaire, 16% des prêts personnels, 10% des prêts hypothécaires et 1% ont des prêts automobiles.

“Si nos clients ne respectent pas leurs obligations de paiement à la fin de la période de grâce prévue par ce programme, ou ne respectent pas en temps voulu leurs obligations au titre de nos prêts en cours, cela entraînera des niveaux de délinquance plus élevés à la fin de cette période, ce qui entraînera la nécessité de dispositions supplémentaires. “

Santander a déclaré que les défauts de paiement de ses clients qui ne sont pas couverts par les mesures de paiement différé édictées par le gouvernement entraîneraient également une plus grande reconnaissance des provisions.

“Nous prévoyons une augmentation des impayés et des provisions liées à ces prêts entre le second semestre 2020 et le premier semestre 2021 du fait de l’adhésion de nos clients au programme”, a-t-il ajouté.

L’institution financière a précisé qu’elle surveille de manière proactive son portefeuille de crédit et met en œuvre des plans de risque en réponse à l’incertitude macroéconomique, mais il ne peut être garanti que la mise en œuvre de ces plans atténuera l’impact de la pandémie.

En fait, précise-t-il, la mise en quarantaine volontaire et d’autres mesures mises en œuvre par le gouvernement, ainsi qu’une économie plus faible, des taux d’intérêt plus bas et un taux de change plus faible, pourraient les affecter à l’avenir, y compris une diminution des volumes de les transactions génératrices de crédit et de commissions, la réduction des spreads de crédit et la nécessité de provisions supplémentaires.

Dans le document, le directeur général de l’institution, Héctor Grisi, souligne que face à cette crise mondiale sans précédent, ils se concentrent sur la mise en œuvre de trois priorités clés: assurer la santé de leurs employés, le bien-être de leurs clients et renforcer encore la continuité de votre entreprise.

«Notre banque dispose d’une solide position de capital et de liquidité, d’équipes agiles et expérimentées, et la détermination, selon nous, nous permettra de poursuivre notre mission d’aider les personnes et les entreprises à prospérer. Nous continuerons de lancer des initiatives qui font la différence en cette période de graves difficultés “, a-t-il déclaré.

.