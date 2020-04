Santé et énergie = options pour réactiver le Mexique, dit Vanessa Rubio …

Dans une interview, Rubio prévient que de tous les secteurs productifs du pays, la santé et l’énergie sont les priorités face à cette crise sanitaire, bien qu’il soit urgent de canaliser les ressources publiques vers la santé et de veiller à ce qu’il y ait quelque chose pour faire face à cette pandémie.

«Il faut faire un grand paquet économique qui soit solide, suffisant, robuste. Il s’agit notamment d’assurer des ressources au secteur de la santé afin que le médecin et l’infirmière ne manquent pas de masque, de blouse ou de ce dont ils ont besoin pour soigner les gens », a-t-il déclaré.

“Mon premier match serait de trouver des ressources pour faire face à la pandémie”, a-t-il déclaré.

Dans un deuxième ordre de priorités, le sénateur a averti que le problème de la dette de Pemex est le “problème structurel le plus important de l’économie mexicaine”.

«Il n’y a pas de viabilité pour l’économie mexicaine si le secteur de l’énergie mexicain n’est pas assuré de la viabilité, et il ne pourra pas lui fournir des ressources publiques, vous devez le faire avec des ressources privées. Si avant cela devait être fait avant, maintenant plus, avec un prix du baril qui est passé de 53 $ à 10 $, il faut le rendre viable “, a expliqué le sénateur du PRI.

Pour Rubio, au lieu de diriger des ressources pour des projets comme la raffinerie de Dos Bocas, cela pourrait être dirigé vers le secteur de la santé.

«Vous devez canaliser ces ressources vers la santé et ce que vous faites, c’est ouvrir votre secteur de l’énergie au secteur privé. La santé et l’énergie doivent être les priorités », a commenté l’ancien sous-secrétaire au Trésor, qui a ajouté que le courage et le pouvoir d’anticiper dans le leadership contribuent également à la gestion de l’économie en crise.

Rubio a également souligné le besoin d’aide pour les Mexicains qui ne reçoivent pas de revenu fixe.

<< Pour ceux qui entrent deux salaires minimum ou moins, moins de 6 000 pesos, le gouvernement devrait payer le salaire de cotisation à l'IMSS pour qu'ils ne perdent pas leur emploi et, d'autre part, ils devraient payer pour l'eau, l'électricité et le gaz. De cette façon, vous lui donnez le minimum pour couvrir l'éventualité », a-t-il assuré.

