Santé: un demi-million d’Italiens ne peuvent pas être traités pour des raisons économiques

En 2018, 68,9% de la population résidant en Italie ont donné un avis positif sur leur état de santé, répondant “très bien” ou “bien” à la question “Comment est votre santé en général?” Ainsi ressort de l’Annuaire Statistiques italiennes pour l’Istat 2019.

Istat: soins de santé territoriaux en Italie

L’assistance territoriale, constituée des structures et des ressources du personnel affecté à l’assistance de base, à la fois médicale, diagnostique et autres services tels que l’assistance fournie dans les structures résidentielles ou semi-résidentielles, s’articule autour de la figure du médecin de famille , qui est la principale référence pour les soins de base aux citoyens. la médecins généralistes en 2017 il y en a environ 44 mille, une offre est stable par rapport à l’année précédente, avec une valeur de 7,2 médecins pour 10 mille habitants en 2017.

Les établissements de soins résidentiels et semi-résidentiels jouent un rôle important, à la fois pour promouvoir le processus de déshospitalisation et pour assurer une réponse adéquate à la demande de santé des personnes qui ne sont pas autosuffisantes ou qui ont de graves problèmes de santé. Au cours de la période de trois ans 2015-2017, le nombre de lits dans les établissements de santé pour les soins en établissement est presque stable, mais les taux pour 10000 habitants passent de 40,3 lits en 2015 à 40,6 en 2017.

En Italie, en 2017, il y a environ 9 lits pour 10000 habitants dans les établissements de santé semi-résidentiels, une valeur qui a légèrement augmenté au cours de la période de trois ans considérée. Au niveau territorial, l’offre de dort dans les structures résidentielles et semi-résidentielles, il présente une disparité importante entre le nord et le sud, avec des valeurs pour les régions du nord beaucoup plus élevées que celles du sud.

Un demi-million d’Italiens ne peuvent pas acheter de médicaments

Mais comment est la nôtre Service national de santé? Si, d’une part, nous bénéficions de l’un des meilleurs systèmes de soins de santé au monde, d’autre part, de plus en plus de familles peinent à se guérir. Comme l’a révélé le septième rapport de Banco Farmaceutico sur la pauvreté en matière de santé, près d’un demi-million de pauvres en 2019 n’ont pas pu acheter les médicaments dont ils avaient besoin pour des raisons économiques.

En moyenne, le coût annuel du traitement par personne est de 816 €, et les familles non pauvres consacrent 42% de leur budget santé à des médicaments non couverts par le National Health Service, tandis que les pauvres dépensent 62,5%. C’est ce qu’a déclaré Sergio Daniotti, président de la fondation à but non lucratif Banco Farmaceutico.

“30 ans après la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (New York, 20 novembre 1989), qui reconnaît le droit de l’enfant à” profiter de la meilleure santé possible“(Art. 24), il y a encore beaucoup de travail à faire: en Italie, les familles avec des mineurs (pauvres et non pauvres) sont pénalisées pour l’accès aux soins et, pour des raisons économiques, sont obligées de poursuivre des stratégies de renonciation ou de report du traitement dans une plus grande mesure que les autres “.

