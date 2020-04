Sara Lozano: Agenda du Covid-19

Sara Lozano Source: Courtoisie

Nuevo León n’est pas mauvais, mais il manque toujours. La confrontation entre le public et le privé semble faiblir; Des forums sont ouverts, des accords sont conclus, il est vain de se battre. Il met également en évidence le gandalla, en dissuadant les abus. Et à peine 40 jours et même à venir.

Cette avance retardée de l’enfermement, la parcimonie avec laquelle les choses arrivent, les heures s’allongent et mon silence joue avec le feu. Il n’y en a pas d’autre, je me consacre à ce qui est à venir de ce qui a été. Entre les deux, j’apprends.

Et je me sens déjà comme quelqu’un d’autre, je manque ce qui était une nuisance, je manque ce qui était permanent, je languis de ce qui était fastidieusement normal. Et, sans chercher quelque chose, je trouve.

Cet enfermement rendu ma mémoire à travers les témoignages d’autres personnes. Je fais partie du groupe qui peut rester à la maison et je ne les abandonnerai pas. Quelle différence cela fait-il que les routines fusionnent et se confondent. Je lave des vêtements et j’assiste à un cours; somnolence au lit J’examine les détails des peines; Et pendant que je gère des affaires, je lave la vaisselle et découvre l’énorme toile d’araignée dans ma cuisine.

Dans la même confusion, je suppose, mes camarades de classe le prennent pour acquis dépoussiérer les tiroirs et partager. Je me suis vu et c’était moi, ni si méchant ni si étranger. De la même façon que je mets mon doigt sur un gâteau que j’ai cornu au célèbre, je relâche la broche pour laisser les cheveux tomber sur mes yeux – 3e année – quelques secondes avant la prise de la photo et ainsi échapper au dogme.

Ils se souviennent des noms des professeurs, de l’année où ils ont divisé les groupes, du temps des adieux, des amours proscrites et des conseils des religieuses pour mortifier les yeux. Comment afflige-t-il l’œil? Comment un regard apprivoisé punit-il le corps? Nous ne savons toujours pas.

De bonne volonté Il y a plein d’anecdotes, nous avons donné à l’âme un dessin de couverture, et la tâche? Peut-être. Leurs visages reviennent, un par un, celui qui a inventé le méfait, celui qui l’a révélé, celui qui l’a organisé, celui qui l’a exécuté, celui qui a aidé, celui qui a applaudi, celui qui a bavardé. Des châtiments distribués à tous, et quoi? En fin de compte, nous continuons à être et à devenir nous-mêmes. Pendant douze ans, nous avons construit l’essence, le leadership, la volonté et nous sommes devenus forts.

J’étais tout et ils étaient tous moi. Morceaux d’anecdotes, images, potins, noms, amours et désaccords, les morceaux de moi que j’ai gardés plus tard sont venus à moi. Des morceaux tellement oubliés qu’ils n’existeraient plus jamais parce que je les avais vaincus; mais non, ils sont revenus furtivement, accompagnant l’ennui de l’attente.

Mes amis partagent frénétiquement, depuis jeudi dernier, ils ont construit le référentiel de notre enfance et notre adolescence. Je me souvenais de tout, ou presque: j’étais prêtresse aztèque, je portais le drapeau du Ghana le jour des Nations Unies, je possédais le ballon de football, je jouais assez bien au basket.

Bien sûr, ce week-end, je suis retourné à mes albums et ils étaient tous là.

Jour après jour, je suis distrait par les affaires officielles, les forums, les accords; Je recherche des concerts, des films ou des séries; J’écarte mes patients, j’accompagne les pertes, l’incertitude et je célèbre la une si bonne et triste attente de ce qui va arriver dans mon Mexique.

Je fais ma part dans l’isolement autant que possible: Je donne, applaudis, soutiens, débat et conseil. Dans cette distance saine, le présent marque l’agenda, il m’a devant le miroir de ce que j’étais sans le savoir, pour découvrir que je n’ai jamais cessé de l’être.

Ceci est une colonne d’opinion. Les expressions exprimées ici sont de la seule responsabilité de la personne qui la signe et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’El Financiero.