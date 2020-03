SatoshiTango annonce des transferts et échanges de crypto-monnaies au Venezuela

Faits saillants:

Les utilisateurs peuvent retirer des fonds directement sur leur compte bancaire.

Vous pouvez recharger des fonds avec BTC, ETH, BCH, DAI, XRP et LTC.

La plateforme d’échange argentine SatoshiTango a lancé un nouveau service de transfert international. Avec cette méthode, les utilisateurs des pays d’Amérique latine et d’Europe peuvent envoyer des fonds de crypto-monnaie à des personnes dans d’autres pays, qui peuvent vendre localement et transférer directement sur leurs comptes bancaires nationaux.

Puis ce vendredi 20 mars, a annoncé par la même route l’arrivée sur le marché vénézuélien. À travers quelques tweets, la plateforme a révélé que des utilisateurs de différents pays pouvaient envoyer de l’argent à des personnes au Venezuela. Ces utilisateurs pourront également retirer leurs fonds directement en bolivars souverains, la monnaie locale.

Des pays comme le Venezuela, le Chili, l’Argentine ou l’Espagne sont inclus dans le service de transfert, en plus d’autres nations sur les deux continents. Le 16 mars, via Twitter, la plateforme d’origine argentine a indiqué que ses utilisateurs pouvaient envoyer des dollars et des euros via SatoshiTango.

Les Vénézuéliens peuvent recevoir de l’argent de l’Argentine, du Brésil, du Chili, du Pérou, ainsi que de l’Espagne et d’autres pays de l’Union européenne, comme on peut le voir sur le site Web de SatoshiTango. De la même manière, la société informe que les Vénézuéliens pourront retirer ces fonds via n’importe quelle banque nationale, par virement.

Dans le cas des pays européens, il est uniquement possible de recharger le solde sur la plateforme via des crypto-monnaies. Le portefeuille de SatoshiTango comprend le bitcoin, l’éther, l’ondulation, le bitcoin cash, le litecoin et le stablecoin DAI.

Les pays d’Amérique latine peuvent également se recharger par virement bancaire, tandis que l’Argentine et le Chili ont d’autres méthodes supplémentaires. Dans le cas argentin, ces méthodes incluent MercadoPago et le transfert à partir de comptes bancaires tiers. C’est le seul pays qui autorise des paiements comme ceux-ci.

Limites et restrictions

Il n’est pas clair s’il existe des limites pour les transferts internationaux ou le taux de référence qu’ils utilisent pour la conversion. Cependant, dans le cas de l’euro, nous avons pu vérifier que la plateforme prend un équivalent de 74 737 VES pour chaque euro. Ce taux est légèrement inférieur à celui émis par la Banque centrale du Venezuela, qui à la fin de ce vendredi était fixé à 75 923 VES.

De CryptoNews, une tentative a été faite pour contacter les représentants de SatoshiTango, mais Jusqu’au moment de la publication de cet article, aucune réponse n’a été reçue.

Ce que vous pouvez voir directement sur la plateforme, c’est que Les utilisateurs doivent être vérifiés via KYC (Know Your Customer) pour effectuer ces opérations, en plus de la vente et de l’achat de crypto-monnaies et de cartes-cadeaux sur la plateforme. Parmi les données que les utilisateurs doivent fournir, leur pièce d’identité se démarque, ainsi que la vérification de leur résidence au moyen d’un reçu de paiement ou d’un certificat délivré par l’État vénézuélien.

Les envois de fonds, l’une des utilisations phares du bitcoin au Venezuela

Rappelons qu’au milieu de la situation économique vénézuélienne, les habitants du pays sud-américain ont trouvé dans le bitcoin et d’autres crypto-monnaies une méthode pour se protéger de l’hyperinflation. En partie, grâce aux envois de fonds envoyés par des proches à l’extérieur du pays.

Ainsi, le Venezuela a atteint un niveau d’échanges qui se démarque sur le site d’échange P2P LocalBitcoins. En particulier, les envois de fonds se sont révélés être une utilisation importante lorsque la série de coupures de courant que le Venezuela a connues en 2019 a coïncidé avec une baisse des niveaux des échanges sur la plate-forme.

Quant à SatoshiTango, le nouveau service rejoint le lancement fin février du trading à effet de levier pour le bitcoin et les autres crypto-monnaies utilisées sur la plateforme.