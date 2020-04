Savez-vous quels points du CDMX sont des zones de forte contagion & # 039; de COVID-19? Cela vous aidera

Afin d’identifier les zones de la ville de Mexico le plus contagieux du nouveau souche de coronavirus, Le gouvernement de la capitale a informé qu’à partir de jeudi, il placera des panneaux à ces endroits afin que la population sache qu’elle doit prendre des précautions extrêmes.

“En mettant ces panneaux, la contagion devient visible et ils doivent être beaucoup plus prudents; ne vous approchez pas si cela n’est pas nécessaire et le masque doit être utilisé, ainsi que d’avoir toutes les mesures sanitaires”, a déclaré le chef de la conférence de presse. du gouvernement CDMX, Claudia Sheinbaum.

Les textes des quatre affiches sont: “Attention! Zone de haute contagion”, “Gardez vos distances et ne touchez à rien”, “Alerte! Zone de haute contagion” et “Zone de haute contagion”.

YouTube: Gouvernement de Mexico

Les panneaux seront placés sur le transports en commun, marchés de rue et espaces avec des rassemblements de personnes et ils permettront d’avoir une meilleure perception de la phase 3 de l’épidémie dans la capitale du pays, a déclaré Sheinbaum.

“Il y aura beaucoup plus d’accès au gel antibactérien, aux masques faciaux, pour donner des informations sur la façon de rendre les masques faciaux et les signes comme un moyen de rendre la contagion visible et réelle d’une manière différente”, a-t-il déclaré.