Savez-vous vraiment quelle est la valeur de 1 Bitcoin?

Beaucoup d’entre nous connaissent plus ou moins l’histoire du Bitcoin, mais en même temps, nous ne comprenons pas qui ou comment ils ont déterminé la valeur de 1 Bitcoin pendant tout ce temps. C’est précisément à cela que nous nous consacrerons à répondre dans cet article.

Quelle est la valeur de 1 Bitcoin?

Vous devez savoir que sous cet aspect, le Bitcoin ne diffère pas tellement des autres objets ou pièces. Ce qui détermine son prix, c’est l’offre et la demande qu’elle a sur le marché. Notant que cela reflète la confiance qui lui est accordée à un moment donné, car au final, cela vaudra ce que les gens sont prêts à payer pour cela.

Une proposition d’achat peut être publiée sur n’importe quel échange au prix souhaité. Pour de nombreux utilisateurs, cette partie du Bitcoin n’est pas attrayante et même intimidante, et ils pensent que la plupart du temps, il s’agit simplement d’acheter à bas prix et de vendre cher, ou ce que nous savons en un mot comme spéculation.

Alors, comment fonctionne le devis?

Si vous êtes un commerçant de crypto-monnaie, vous avez probablement remarqué que la valeur de 1 Bitcoin peut varier d’un endroit à l’autre. Cela se produit surtout en période de forte volatilité.

Après avoir expliqué ce qui précède, vous comprendrez que, puisqu’il n’y a pas de plate-forme unique au monde où échanger des Bitcoins, il n’y a pas de prix global ou unique pour le BTC.

Cependant, ils ont tendance à être équivalents. Lorsqu’il y a de très grandes différences dans les prix de deux maisons de change, il y a ceux qui profitent de cette différence de prix pour acheter dans la maison de change à un prix bon marché et vendre dans la maison chère.

En outre, il existe d’autres facteurs à prendre en compte, tels que la réduction de moitié du Bitcoin, mais c’est un sujet que vous pouvez mieux étudier en vérifiant le lien suivant.

Si vous cherchez quelque chose qui peut vous donner encore plus de confiance, nous vous recommandons de prendre en compte notre outil Crypto Online. Cet outil vous permet de connaître la valeur du Bitcoin dans des échanges très liquides, donnant un devis très transparent. C’est donc l’un des plus fiables.

Quelle bourse a le plus de liquidités?

Eh bien, bien que les échanges abondent sur le marché des crypto-monnaies, l’un des plus connus est Binance car sa liquidité est très élevée. Par conséquent, le prix Bitcoin proposé par cette plate-forme est l’un des plus fiables.

Cependant, nous comprenons que cela peut se prêter à des subjectivités et à des préférences. Alors dites-nous, quelle est selon vous la source la plus fiable pour suivre la valeur du Bitcoin? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

