Savills regarde ce qui a changé

Un nouveau rapport publié par Savills explore certaines tendances intéressantes sur le marché du logement au Royaume-Uni. Il révèle également les dernières prévisions en matière de location et d’achat.

Au cours des 15 premières années des années 2000, le nombre de ménages privés loués en Angleterre a plus que doublé. Pendant ce temps, le nombre de propriétaires hypothécaires a baissé d’environ 1,5 million. L’accession à la propriété a cessé d’être une priorité pour les jeunes, l’abordabilité ainsi que l’abondance de logements locatifs contribuant tous les deux.

Au cours des cinq dernières années, les niveaux sont restés sensiblement les mêmes; les propriétaires et les locataires privés sont plus nombreux que jamais. Le rapport Savills, intitulé Changer les moteurs d’occupation, examine les raisons de ce plateau et les facteurs qui peuvent influencer les changements futurs du marché.

Plus d’aide pour les propriétaires

En septembre 2019, il y avait environ 8,43 millions de propriétaires hypothécaires au Royaume-Uni, selon l’enquête sur les forces de travail. Il s’agit d’une baisse de 1,53 million depuis 2000, bien qu’il s’agisse d’une légère augmentation de 340 000 par rapport à 2016.

Ceci est influencé par deux facteurs principaux: un afflux relativement récent de primo-accédants, combiné à moins de personnes à l’autre extrémité de l’échelle remboursant leurs hypothèques.

Selon UK Finance, il y a eu plus de 350 000 premiers acheteurs par an au cours des dernières années. En 2013, ce nombre était inférieur à 260 000.

Une chose qui a changé est le montant de l’aide gouvernementale disponible aux acheteurs maintenant. Le programme Help to Buy aidait en moyenne 40 000 nouveaux acheteurs par an sur l’échelle du logement en Angleterre, par exemple. Les prêteurs offraient également des prêts hypothécaires à valeur ajoutée plus élevés.

Banque de maman et papa

Le rapport souligne que la façon dont les dépôts sont financés aujourd’hui par rapport à il y a 20 ans a également changé. Il y a eu une augmentation importante du soutien de la «banque de papa et maman», ainsi que de l’aide des grands-parents. Pour beaucoup, cela peut être le seul moyen d’accéder à l’échelle du logement.

Il ajoute: «Selon toute vraisemblance, cela est maintenant devenu un moyen enraciné par lequel les gens passent à la propriété. Mais à court terme, les baisses du marché boursier et l’impact que cela peut avoir sur les retraites des ménages plus âgés peuvent réduire sa disponibilité. »

Selon l’Enquête sur le logement en anglais, 34,4% des premiers acheteurs reçoivent un cadeau ou un prêt familial pour leur dépôt. La raison pour laquelle cela peut être plus courant maintenant est que les générations plus âgées ont tendance à avoir beaucoup plus de biens immobiliers en raison d’un marché du logement très performant et de la hausse des prix.

Changements dans le secteur locatif privé

Il y a maintenant environ 4,55 millions de ménages louant en privé au Royaume-Uni, indique le rapport. C’est environ le double de ce qu’il était en 2000, malgré une baisse d’environ 240 000 depuis 2016. Cependant, un groupe d’âge en particulier se démarque dans le secteur.

«Malgré l’augmentation de l’activité des premiers acheteurs, la location privée a continué d’augmenter et l’occupation des propriétaires hypothécaires a chuté dans la« génération perdue »des 35-44 ans», indique le rapport.

Cette population est désormais plus susceptible que jamais de chercher à louer plutôt qu’à acheter, dépassant la population locative traditionnellement «jeune».

Savills a également publié un graphique, produit par l’Enquête sur le logement en anglais, montrant comment tous les groupes d’âge s’intègrent dans le plus grand tableau des loyers.

Le graphique montre comment les locataires de moins de 35 ans ont diminué. Cependant, dans tous les autres groupes d’âge, et en particulier les 35-44 ans, les chiffres ont continué d’augmenter au cours des cinq dernières années.

Croissance du build-to-rent

L’achat traditionnel est toujours une option d’hébergement recherchée pour beaucoup. Cependant, parallèlement à une augmentation du centre-ville et de la vie urbaine, un boom du secteur de la construction à la location s’est développé.

À l’heure actuelle, le rapport souligne que les logements construits à la location ne représentent que 1% du parc locatif privé au Royaume-Uni. Cependant, Savills estime que le secteur a la «capacité d’augmenter d’échelle de 10 milliards de livres sterling aujourd’hui à 550 milliards de livres sterling à pleine maturité». Il y a actuellement environ 40 000 propriétés construites à louer achevées, dont 36 000 en construction selon BPF.

Pour les locataires qui vieillissent, avec des budgets potentiellement plus élevés et des attentes plus élevées de leurs logements locatifs, la construction à la location est une solution idéale. Ce sont généralement de grands blocs construits à cet effet et gérés par des professionnels. Ils offrent également des équipements supplémentaires tels qu’un concierge, des espaces communs, des gymnases et des espaces extérieurs. En termes de localisation, ils sont normalement situés dans des zones à forte demande, soit dans les centres-villes, soit à proximité d’excellentes liaisons de transport.

Pour les investisseurs immobiliers, le boom prévu dans le secteur de la construction à la location est quelque chose dont il faut être conscient. En raison de leur forte demande, ils peuvent offrir de meilleurs rendements qu’une maison traditionnelle à acheter. Attirant souvent des investisseurs institutionnels, il existe toute une gamme d’opportunités d’investissement mains libres au Royaume-Uni.

